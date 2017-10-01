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Гидромет о погоде в понедельник: без дождя и прохладно

02.10.2017 07:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в понедельник 2 октября, днем температура воздуха составит около +13°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде в понедельник: без дождя и прохладно
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Во второй половине дня максимальная температура воздуха повысится до +8..+13°C", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что по юго-западу Беларуси будет немного теплее – днем воздух прогреется до +15°C.

В Минске, по прогнозам синоптиков, дождя не будет, а максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +9 до +11°C.

 
Теги: Минск
 
 
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По юго-западу Беларуси будет немного теплее – днем воздух прогреется до +15°C.

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