Гидромет о погоде в понедельник: без дождя и прохладно

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в понедельник 2 октября, днем температура воздуха составит около +13°C, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Виктор Толочко Дмитрий Рябов стал ведущим прогноза погоды на ОНТ

"Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Во второй половине дня максимальная температура воздуха повысится до +8..+13°C", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что по юго-западу Беларуси будет немного теплее – днем воздух прогреется до +15°C.

В Минске, по прогнозам синоптиков, дождя не будет, а максимальная температура воздуха во второй половине дня составит от +9 до +11°C.