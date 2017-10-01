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Мамонтов: в чем секрет долголетия у власти Меркель и Путина?

02.10.2017 06:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Разговоры о сменяемости власти и "демократии в действии" не утихают никогда. Чаще всего в качестве примера общественно-политического устройства приводятся страны Запада, которые будто бы являют собой пример транспарентности, строгого соблюдения демократических процедур и институциональности. Но так ли все обстоит на самом деле? Свою точку зрения на радио Sputnik Беларусь высказывает генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

Мамонтов: в чем секрет долголетия у власти Меркель и Путина?
© REUTERS/ Fabrizio Bensch
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"Сидит "дундук" какой-нибудь у власти, и народ его каким-то образом терпит — это один разговор. Это плохо, потому что страна деградирует, народ киснет, происходит то, что можно назвать застоем. И есть другие обстоятельства — сидит опытный, мудрый, сильный, хитрый руководитель и работает. Ангела Меркель — на четвертый срок пошла бабуля, и ничего, отлично все. Сидит Путин. Я думаю, пойдет на следующие президентские выборы, странно было бы не идти", — говорит Мамонтов.

Полную версию беседы о "долголетии" различных политиков с известным российским журналистом, генеральным директором радио "Говорит Москва" Владимиром Мамонтовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный российский журналист, генеральный директор радио "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в студии радио Sputnik Беларусь рассуждает о "долголетии" политиков на...

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