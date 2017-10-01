Киевское «Динамо» под управлением белорусского тренера Александра Хацкевича растеряло перевес в 3 мяча в матче 11-го тура премьер-лиги чемпионата Украины с луганской «Зарей».

«Заря» — «Динамо» К — 4:4

Голы: 0:1 — Мбокани (14), 0:2 — Буяльский (33), 0:3 — Мораес (45+1), 1:3 — Харатин (56, с пенальти), 2:3 — Фрейтас (75), 3:3 — Силас (80), 3:4 — Гармаш (82), 4:4 — Опанасенко (87).

Удары: 13−10.

Удары в створ ворот: 4−9.

Владение мячом: 54%-46%.

Киевляне выиграли первый тайм со счетом 3:0. Однако на 80-й минуте динамовцы позволили сопернику восстановить равновесие. Впрочем, уже через 2 минуты Денис Гармаш снова вывел киевлян вперед. Но и на этот раз им не удалось удержать преимущество.

Белорусский полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун в заявку на игру включен не был.

Позволив «Заре» забить 4 мяча, киевское «Динамо» повторило клубный антирекорд по пропущенным голам в чемпионатах Украины. Прежде такое случалось с киевлянами лишь дважды — в матчах с «Ворсклой» в сезоне-1996/97 (3:4) и с «Шахтером» в сезоне-2016/17 (3:4).

Кроме того, второй раз в истории киевское «Динамо» упустило победу, ведя 3:0. Впервые такое случилось в матче с «Таврией» в сезоне-1998/99, отмечает Sport Arena .

Главный конкурент киевлян донецкий «Шахтер» обыграл дома львовские «Карпаты» (2:0) и оторвался от динамовцев в турнирной таблице на 4 балла, имея 28 очков после 11 игр. У киевского «Динамо» 24 очка в 10 матчах, на третьей строке полтавская «Ворскла» — 21 (11).

Огорчившая киевлян «Заря» идет на 7-м месте среди 12 команд (11 очков в 11 поединках).

Между тем одесский «Черноморец» под управлением белорусского тренера Олега Дулуба потерпел крупное домашнее поражение от «Ворсклы» — 0:3. Белорусский вратарь «моряков» Александр Гутор защищал ворота весь матч. Это первое поражение «Черноморца» с тех пор, как команду возглавил Дулуб. Под началом белоруса одесситы одержали 1 победу, 2 раза сыграли вничью и 1 раз проиграли.

С 6 очками в 11 матчах «Черноморец» по-прежнему замыкает турнирную таблицу, отставая от ближайших конкурентов — «Стали» из Каменского и львовских «Карпат» — на 2 балла.