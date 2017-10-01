LADY.TUT.BY и школа иностранных языков Streamline продолжают публиковать истории проекта «Выйти замуж за иностранца», в рамках которого каждая могла поделиться с читательницами LADY своей историей. Конечно, только в случае если вы счастливы в браке именно с иностранцем, говорящим на другом языке.

Рассказ Надежды:

— В школе я учила английский язык, но он был на очень низком уровне. Несмотря на это, оценки у меня были хорошие и что-то у меня даже получалось. Однако, к сожалению, никто в то время не объяснил мне о важности этого языка. Долго рассказывать, как так вышло, но на данный момент мой английский находится на уровне «Привет, меня зовут Надя». Хотя, если честно, английский мне не нравится, в планах выучить немецкий. Сейчас я говорю по-польски и немного знаю сербский.

Моего мужа зовут Филипп. Мы познакомились два с половиной года назад. Я тогда училась на третьем курсе в Минске и выиграла полугодовую стажировку с марта по июль в Кракове в Ягеллонском университете. Был такой момент в жизни, когда мне хотелось срочно сменить обстановку, оторваться от мира…



Надежда с мужем

Подала заявку, потом собеседование — и одно из двух мест в кармане! Это был один из лучших периодов в моей жизни. В Беларуси меня очень сильно контролировали родители, а тут, наконец, я почувствовала свободу. К концу моего пребывания на одной из «общажных» вечеринок я познакомилась с Филиппом.

На тот момент у меня был парень, который остался в Беларуси. Я всячески избегала поляка! А он при этом прямо вцепился в меня как будто, хотя у меня тогда стрижка была очень короткая — прямо «антисекс».Недели две после знакомства я уехала в Беларусь сдавать хвосты и, того не планируя, рассталась с белорусским парнем, поняв, что там, далеко, я нужнее.



Та самая "судьбоносная" стрижка

С этого момента начались отношения, которые развивались бешеным темпом. Буквально через две недели я гостевала несколько дней у родителей поляка, а чуть позже Филипп сделал мне предложение. Так, спустя два месяца после знакомства мы были помолвлены. После были и отношения на расстоянии, и подготовка к свадьбе, и сама свадьба и, спустя месяц, неожиданная, но желанная беременность. С февраля этого года нас уже трое. Замуж решила выйти, не задумываясь. Просто поняла, что мой человек, вот и все. Всегда жила с мыслью, что в один момент я должна круто поменять свою жизнь. Так и случилось.



Свадебное фото

Моя специальность напрямую связана с польским языком: я закончила филологический факультет БГУ. Тем не менее, поначалу с мужем трудно было разговаривать. В университете мы учили темы типа «Моя семья» и «Моя комната». Пусть даже они были и сложнее, и интереснее, но обычный разговорный язык — совсем другое. Я столкнулась с проблемой, что не могла выразить своих мыслей. Или молчала, или пыталась найти синонимы и активно жестикулировала.

Помню, муж (на тот момент еще парень) заставлял много говорить. Например, просил рассказать впечатления о просмотренном фильме и при этом исправлял ошибки, помогал найти недостающие слова. Это был трудный период, когда не раз из-за недопонимания друг друга появлялись обиды. Хорошо, что мы вовремя это обнаружили и до сих пор стараемся обходить стороной такие ситуации. В свою очередь, муж интересуется русским языком, тем более когда-то в школе у него был такой курс. Он знает алфавит и некоторые слова.

Трудности возникают до сих пор, ведь мы росли в разных культурах. Часто на одну ситуацию мы смотрим по-разному, особенно когда дело касается воспитания дочки либо праздников. Иногда мы не понимаем шутки друг друга, и даже жалко, что мой муж не знает выражений типа «птичку жалко» или «надо, Федя, надо!»





Помню, однажды нужно было переночевать в Кракове у знакомой, у которой был трехлетний сын. И вот будит меня утром это маленькое иностранное чудо и начинает болтать на детско-польском языке. Первые минут двадцать я сомневалась, точно ли ребенок говорит по-польски. К тому же, раньше с детьми я никогда не умела общаться и, если честно, не любила это делать. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать! Родители спали сладким сном, а он с семи до девяти утра меня терроризировал игрушками, рассказами и вопросами.

Сейчас я нахожусь в декретном отпуске и все мое время принадлежит дочери, поэтому офисную работу я даже не искала. Иногда делаю свадебные украшения для волос на заказ, так же перевожу художественную литературу с польского на русский и белорусский языки. Может быть, получится издать двуязычный сборник одного моего знакомого польского поэта. Это зависит от того, будет ли у меня достаточно времени на такой проект. Вообще, в планах через года два родить второго ребенка.

С дочкой я общаюсь исключительно на русском, а муж и его родственники — на польском. Хочу, чтобы она свободно владела двумя языками. Посмотрим, возможно, с пяти лет и английский будет учить. Время покажет.

Круг общения у меня небольшой. Тем более, я интроверт, и мне тяжело найти «своих» людей, хотя знакомые тут имеются. По родине скучаю. Скучаю по родителям, родному городу Пинску, по Минску и друзьям. Можно сказать, что я оставила все там, в Беларуси. Здесь я пока приживаюсь. С тоской не справляюсь — сама исчезает.

Домой езжу сейчас редко, в основном родители ко мне приезжают. Привозят мне домашние закатки, белорусский майонез (польский мне не нравится) и зефир, которого тут просто не существует. Планирую летом с дочкой на месяц-два к родителям приехать, но только погостить. Не преставляю себе возвращение в Беларусь насовсем.





В Польше реклама на каждом шагу, у каждого второго свой бизнес, иногда все эти вывески режут глаза. Тут безусловный 1:0 в пользу Беларуси, на родине мои глаза отдыхают. Зато в Польше очень развита деятельность интернет-магазинов, что очень удобно. Сегодня я заказываю кровать или майку, а завтра мне ее уже привозят прямо домой. При этом в Польше люди не так зависимы от социальных сетей так, как в Беларуси, здесь аватарку в Facebook меняют раз в несколько лет. А еще поляки очень яростные патриоты!

Чтобы быстро адаптироваться к иностранному языку, нужно много слушать и запоминать. Пусть телевидение не является кладезем знаний, именно оттуда можно узнать множество интересных слов и выражений, которые присутствуют в живом разговорном языке. Конечно же, нужны живые носители языка — пускай даже один человек, — с которым можно будет говорить обо всем, даже, извините меня, о соплях и поносе.

Партнер проекта:

Иностранный язык улучшает качество памяти и помогает преодолеть застенчивость. Streamline — одна из крупнейших несетевых языковых школ Европы, здесь вас научат не лезть за словом в карман!