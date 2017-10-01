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На старт: DRESS MARATHON раздает подарки!

02.10.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Наступает осень — сезон дождей, слякоти, золотых листьев и… великолепных подарков.

LADY. TUT.BY вместе с «Зеленая аптека» запускает давно полюбившуюся читательницам акцию DRESS MARATHON, чтобы раскрасить осенние будни и разогнать хандру.


 

Что такое DRESS MARATHON?

За красивыми английскими словами стоят подарки для наших читательниц. Чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь сделать фотографию в любимом наряде — платье или юбке, загрузить ее в специальную форму и дождаться результатов голосования.

Как загрузить фотографию?

1. С 9 октября по 13 октября вам надо зайти на LADY.TUT.BY и нажать на яркий зеленый баннер (вверху слева) c надписью «Прими участие в DRESSMARATHONе»

2. Заполнить небольшую анкету и прикрепить фотографию.

Марафон будет продолжаться всю неделю, поэтому вы можете присылать неограниченное количество своих фотографий.


Победительниц определите вы сами: подарки получат 80 девушек: 70 участниц, которые загрузят свои фотографии на сайт, и еще 10 самых активных участниц из инстаграма, под фотографиями которых будет наибольшее количество лайков. Так что не забывайте ставить хештег #DRESSMARATHON!

Результаты по итогам голосования будут объявлены 16 октября.

Партнер проекта:


Масло примулы вечерней «Гинокомфорт». Гинокомфорт содержит в составе масло примулы вечерней и является источником Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот.

 
 
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