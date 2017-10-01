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На старт: DRESS MARATHON раздает подарки!
Наступает осень — сезон дождей, слякоти, золотых листьев и… великолепных подарков.
LADY. TUT.BY вместе с
Что такое DRESS MARATHON?
За красивыми английскими словами стоят подарки для наших читательниц. Чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь сделать фотографию в любимом наряде — платье или юбке, загрузить ее в специальную форму и дождаться результатов голосования.
Как загрузить фотографию?
1. С 9 октября по 13 октября вам надо зайти на LADY.TUT.BY и нажать на яркий зеленый баннер (вверху слева) c надписью «Прими участие в DRESSMARATHONе»
2. Заполнить небольшую анкету и прикрепить фотографию.
Марафон будет продолжаться всю неделю, поэтому вы можете присылать неограниченное количество своих фотографий.
Победительниц определите вы сами: подарки получат 80 девушек: 70 участниц, которые загрузят свои фотографии на сайт, и еще 10 самых активных участниц из инстаграма, под фотографиями которых будет наибольшее количество лайков. Так что не забывайте ставить хештег #DRESSMARATHON!
Результаты по итогам голосования будут объявлены 16 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Время роскошных подарков на LADY! *Партнерский материал
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