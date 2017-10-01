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Бирюза, белизна, дерево в минской двушке. Проект "Большая квартира"

02.10.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Дизайн-проект двухкомнатной квартиры заказала семья с одним ребенком — девочкой-подростком. Квартиру хотели очень светлую, в современном стиле, с нотками скандинавского.

— Двушка — не идеальный вариант для троих. Поэтому было принято решение перенести кухню и сделать в ней спальню хозяев квартиры, — объясняют дизайнеры студии ДиКинг. Таким образом у каждого члена семьи появилось обособленное пространство.


Дизайнеры организовали объединенную кухню и гостиную с рабочим местом, просторную детскую комнату, спальню хозяев, коридор с местами хранения.


Один из любимых цветов заказчиков — бирюзовый. Практически в каждом из помещений дизайнеры использовали оттенки этого цвета.


Стилевое решение коридора схоже с гостиной. Здесь расположен большой шкаф для одежды, обуви и бытовой техники. При входе в квартиру организован уголок, где удобно повесить сезонную верхнюю одежду, разуться, положить сумку.




Гостиная комната совмещена с кухней. Здесь расположили барный стол (он — пожелание заказчиков) и рабочее место с открытыми полками для техники.




Все пространство выдержано в спокойной цветовой гамме, с использованием контрастов. Дизайнеры разбавили спокойную гамму черными светильниками и плинтусом черного цвета, ярким текстилем подушек на диване.



Спальня хозяев — она же бывшая кухня — вышла небольшой, поэтому разместили тут только самое необходимое: кровать и тумбочки с телевизором. Ничего лишнего.


Одно из пожеланий заказчика — использование половой доски, — и на полу, и за изголовьем кровати.



Цветовое решение — спокойная гамма в небесно-бирюзовом оттенке.


В спальне есть выход на балкон, уютную зону для утреннего чаепития или вечерних посиделок. Помимо этого здесь расположен небольшой шкаф для редко испольуемых вещей.



Детская комната не совсем уж детская, все-таки девочке 15. Здесь расположен большой шкаф, удобный раскладной диван, стол для работы и небольшой уголок для чтения.


Цветовое решение детской комнаты, как и всех квартиры, белоснежное с небольшими акцентами.


В эом помещении дизайнеры решили использовать фотообои наодной из стен. Здесь также на одной из стен есть декоративный кирпич.


Ванную комнату и санузел решили не совмещать в единое пространство. Но использовали одну коллекцию плитки в каждом из помещений. Оба пространства получились элегантными.


В санузле расположен подвесной унитаз и рукомойник.

В ванной комнате помимо сантехнической посуды — шкаф со стиральной машиной.



Все материалы проекта «Большая квартира»

Партнер проекта:

Студия дизайна интерьера «ДиКинг». Разработка индивидуальных дизайн-проектов квартир, частных домов, а также помещений общественного назначения. Разработка полной документации, реализация проектов под ключ.
 
 
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Перепланировка позволила получить две спальни

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