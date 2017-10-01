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Бирюза, белизна, дерево в минской двушке. Проект "Большая квартира"
Дизайн-проект двухкомнатной квартиры заказала семья с одним ребенком — девочкой-подростком. Квартиру хотели очень светлую, в современном стиле, с нотками скандинавского.
— Двушка — не идеальный вариант для троих. Поэтому было принято решение перенести кухню и сделать в ней спальню хозяев квартиры, — объясняют дизайнеры студии
Дизайнеры организовали объединенную кухню и гостиную с рабочим местом, просторную детскую комнату, спальню хозяев, коридор с местами хранения.
Один из любимых цветов заказчиков — бирюзовый. Практически в каждом из помещений дизайнеры использовали оттенки этого цвета.
Стилевое решение коридора схоже с гостиной. Здесь расположен большой шкаф для одежды, обуви и бытовой техники. При входе в квартиру организован уголок, где удобно повесить сезонную верхнюю одежду, разуться, положить сумку.
Гостиная комната совмещена с кухней. Здесь расположили барный стол (он — пожелание заказчиков) и рабочее место с открытыми полками для техники.
Одно из пожеланий заказчика — использование половой доски, — и на полу, и за изголовьем кровати.
В спальне есть выход на балкон, уютную зону для утреннего чаепития или вечерних посиделок. Помимо этого здесь расположен небольшой шкаф для редко испольуемых вещей.
Детская комната не совсем уж детская, все-таки девочке 15. Здесь расположен большой шкаф, удобный раскладной диван, стол для работы и небольшой уголок для чтения.
Цветовое решение детской комнаты, как и всех квартиры, белоснежное с небольшими акцентами.
В эом помещении дизайнеры решили использовать фотообои наодной из стен. Здесь также на одной из стен есть декоративный кирпич.
Ванную комнату и санузел решили не совмещать в единое пространство. Но использовали одну коллекцию плитки в каждом из помещений. Оба пространства получились элегантными.
В санузле расположен подвесной унитаз и рукомойник.
В ванной комнате помимо сантехнической посуды — шкаф со стиральной машиной.
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Перепланировка позволила получить две спальни
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