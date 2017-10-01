Трамп пообещал решить проблему с КНДР недипломатическими методами





Президент Дональд Трамп пообещал, что в отличие от своих предшественников он решит северокорейскую проблему и справится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он заявил, что дипломатия и «хорошее общение с человеком-ракетой» не работают.

«Хорошее общение с Человеком-ракетой не работало на протяжении 25 лет, так почему же оно должно сработать сейчас? У Клинтона это провалилось, у Буша провалилось и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет», - написал в своем Twitter Трамп.

Справедливости ради следует отметить, что сам Трамп даже не попробовал договорить с КНДР дипломатическими методами. Более того, его заявление прозвучало после того, как он попросил госсекретаря Рекса Тиллерсона «сохранять силы» и «не тратить понапрасну время» на переговоры с «маленьким человеком-ракетой». До этого глава Госдепартамента США в ходе своей поездки в Китай рассказал, что пытался через каналы коммуникации с Пхеньяном выяснить, чего же именно добиваются северокорейские власти.

В Пхеньяне заявили, что США ожидает «море огня» и «конец света», а также назвали поведение американского президента «безрассудным», пишет РБК.

Ранее, 30 сентября, The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп подписал директиву об ужесточении давления на Северную Корею, которая позволила Киберкомандованию национальных Вооруженных сил США начать операции против разведки КНДР. Помимо этого, как утверждает издание, высокопоставленные чиновники Белого дома начнут подговаривать своих коллег из союзных государств разорвать отношения с Пхеньяном, а Минфин США должен будет выработать комплекс мер по ужесточению санкций в отношении юридических и физических лиц в КНДР.