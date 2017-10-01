ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Светлогорском "жигули" не пропустили BMW. Водитель в реанимации

02.10.2017 09:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ДТП произошло утром 30 сентября на трассе Р31 возле деревни Михайловка. По предварительным данным, «жигули», выезжая со второстепенной дороги, не пропустили BMW.


От удара ВАЗ развернуло на 180 градусов. BMW вылетел в кювет.

— Водитель иномарки двигался с допустимой скоростью. А вот ВАЗ выезжал со второстепенной. Водитель должен был руководствоваться знаком «Уступи дорогу», убедиться в безопасности маневра. По-видимому, водитель девятки этого не сделал, — прокомментировал Ranak.by следователь по особо важным делам Светлогорского РОСК Андрей Ларионов.


Несмотря на существенные повреждения авто, водитель BMW не пострадал. А вот водитель «девятки» в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.


 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло утром 30 сентября на трассе Р-31 возле деревни Михайловка. По предварительным данным "жигули", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил BMW.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Каталонии заявили о победе на референдуме об отделении от Испании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика