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Под Светлогорском "жигули" не пропустили BMW. Водитель в реанимации
ДТП произошло утром 30 сентября на трассе Р31 возле деревни Михайловка. По предварительным данным, «жигули», выезжая со второстепенной дороги, не пропустили BMW.
От удара ВАЗ развернуло на 180 градусов. BMW вылетел в кювет.
— Водитель иномарки двигался с допустимой скоростью. А вот ВАЗ выезжал со второстепенной. Водитель должен был руководствоваться знаком «Уступи дорогу», убедиться в безопасности маневра. По-видимому, водитель девятки этого не сделал, —
Несмотря на существенные повреждения авто, водитель BMW не пострадал. А вот водитель «девятки» в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.
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ДТП произошло утром 30 сентября на трассе Р-31 возле деревни Михайловка. По предварительным данным "жигули", выезжая со второстепенной дороги, не пропустил BMW.
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