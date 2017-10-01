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Власти Каталонии заявили о победе на референдуме об отделении от Испании

02.10.2017 09:39 — Разное | Ежедневник  
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Власти Каталонии заявили о победе на референдуме об отделении от Испании

Как сообщил официальный представитель автономии Жорди Туруль, отделение Каталонии от Испании поддержали около 90% голосовавших, несмотря на все попытки центральной власти помешать этому.

По словам главы Каталонии Карлеса Пучдемона, каталонцы в буквальном смысле завоевали право стать независимыми.

Как сообщает ТАСС, сегодня в испанской автономии проживает 7,5 млн человек. Из них около 5,3 млн обладают правом голоса. Если действительно из 5,3 млн человек 90% проголосовали за отделение Каталонии, Испанию ждут тяжелые времена.

"Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не досчитано порядка 15 тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся", - заверил Туруль.

Между тем, испанские власти считают референдум незаконным, поэтому приняли целый ряд мер, чтобы сорвать его проведение. Дошло и до применения силы. По мнению властей, проведение референдума противоречит конституции королевства.

"В Каталонии не прошел референдум о самоопределении, - заявил премьер Испании Мариано Рахой. - Правовое государство сохранило свою силу".

По мнению главы правительства, сепаратистский процесс региональных властей "потерпел неудачу". Он добавил, что "большинство каталонского народа не захотело участвовать" в плебисците.

 
 
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Как сообщил официальный представитель автономии Жорди Туруль, отделение Каталонии от Испании поддержали около 90% голосовавших, несмотря на все попытки...

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