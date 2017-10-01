Санкович выиграл золото на 50 м на спине на этапе Кубка мира в Гонконге

Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Гонконге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России — 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву — 23,76 сек.

Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды. Ранее на дистанции 200 м брассом второе место в Гонконге занял Илья Шиманович.

Следующий этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится 4−5 октября в Дохе.