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Санкович выиграл золото на 50 м на спине на этапе Кубка мира в Гонконге

02.10.2017 09:57 — Разное | Tut.by  
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Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Гонконге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус показал результат 23,03 сек. Он уверенно опередил Владимира Морозова из России — 23,71 сек. и бразильца Нельсона Сильву — 23,76 сек.

Золотая награда Павла Санковича стала второй в копилке белорусской команды. Ранее на дистанции 200 м брассом второе место в Гонконге занял Илья Шиманович.

Следующий этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится 4−5 октября в Дохе.

 
 
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Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Гонконге.

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