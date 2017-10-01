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Инсайдер раскрыл финальный дизайн Huawei Mate 10 Pro
Известный «поставщик утечек» Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте
Судя по изображению, гаджет получит безрамочный дисплей. Скорее всего, его диагональ составит 6 дюймов, соотношение сторон — 18:9. На задней стороне смартфона расположится сканер отпечатков пальцев. Над ним — сдвоенная основная камера Leica с модулями разрешением 20 и 12 Мп и диафрагмой f/1.6.
По более ранним «утечкам», устройство будет базироваться на процессоре Kirin 970 и получит технологию защиты от воды и пыли. Емкость встроенной батареи, вероятно, составит 4200 мАч.
Также сообщается о продвинутой системе искусственного интеллекта, с помощью которой аппарат будет изучать привычки владельца и оптимизировать работу смартфона. Возможно, Mate 10 Pro сможет распознавать текст и переводить его без подключения к интернету.
Ресурс PhoneArena
Модификацию Mate 10 Pro с 6/64 ГБ памяти оценят в 835 долларов, модель с 6/128 ГБ памяти — в 914 долларов. Модель с 6/256 ГБ памяти будет стоить 1042 долларов, топовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища — 1138 долларов.
Напомним: официальная презентация Huawei Mate 10 Pro и его «младшей» версии Mate 10 пройдет 16 октября в Мюнхене.
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Официальная презентация Huawei Mate 10 его "младшей" версии Mate 10 пройдет 16 октября в Мюнхене.
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