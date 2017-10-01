Детский интерактивный спектакль « Щенячий патруль — Настоящие спасатели » пройдет 29 октября в Центральном Доме Офицеров.





Команда спасателей «Щенячий патруль» встретится на одной сцене с известным клоуном Вадиком Ракетой — лауреатом телевизионного шоу «Британия ищет таланты!» и его гигантскими белыми медведями. Постановкой представления занималась режиссер «Главной Президентской Елки страны» — Влада Артюховская.

В городе «Щенячьего патруля» предстоят гастроли «Цирка Вадика Ракеты» и его друзей. Команда Патруля в восторге от радостного события, но случилось несчастие — кто-то забыл закрыть дверцу в вагончиках для четвероногих артистов и они разбежались по городу и, конечно же, потерялись. Теперь проведение веселого представления находится под угрозой отмены, а значит Райдер и его четвероногие друзья Рокки, Зума, Маршал, Скай, Гонщик и Крепыш отважно включаются в работу по поиску потерявшихся и попавших в беду цирковых артистов.

Спектакль включает в себя интерактивные игры, во время которых каждый маленький зритель сможет пожать лапку любимому герою из команды «Щенячий патруль», посмотреть веселые представления знаменитого клоуна Вадика Ракеты и его цирковых друзей и зажечь на настоящей интерактивной детской дискотеке.

Место проведения: Центральный Дом Офицеров Дата, время: 29 октября, 16.00 Стоимость: 8 — 22 руб. Купить билет

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на концерт Стинга в Минске . Мероприятие состоится на сцене « Минск-Арены » 8 октября, а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится с 29 сентября по 6 октября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».