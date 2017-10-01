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"Щенячий патруль" вместе с Вадиком Ракетой и белыми медведями появится в Минске
Детский интерактивный спектакль «
Команда спасателей «Щенячий патруль» встретится на одной сцене с известным клоуном Вадиком Ракетой — лауреатом телевизионного шоу «Британия ищет таланты!» и его гигантскими белыми медведями. Постановкой представления занималась режиссер «Главной Президентской Елки страны» — Влада Артюховская.
В городе «Щенячьего патруля» предстоят гастроли «Цирка Вадика Ракеты» и его друзей. Команда Патруля в восторге от радостного события, но случилось несчастие — кто-то забыл закрыть дверцу в вагончиках для четвероногих артистов и они разбежались по городу и, конечно же, потерялись. Теперь проведение веселого представления находится под угрозой отмены, а значит Райдер и его четвероногие друзья Рокки, Зума, Маршал, Скай, Гонщик и Крепыш отважно включаются в работу по поиску потерявшихся и попавших в беду цирковых артистов.
Спектакль включает в себя интерактивные игры, во время которых каждый маленький зритель сможет пожать лапку любимому герою из команды «Щенячий патруль», посмотреть веселые представления знаменитого клоуна Вадика Ракеты и его цирковых друзей и зажечь на настоящей интерактивной детской дискотеке.
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Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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Детский интерактивный спектакль "Щенячий патруль - Настоящие спасатели" пройдет 29 октября в Центральном Доме Офицеров.
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