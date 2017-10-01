Хозяин пса сиба-ину не стал его поддерживать в сложной ситуации и создал нового героя русскоязычного интернета. Короткая фраза «Это фиаско, братан» оказалась универсальным описанием для множества ситуаций.

В конце прошлой недели в Сети стал популярен ролик c псом, который пытается перейти через заснеженный мост. За кадром его хозяин комментирует: «Давай иди, я за тобой! Смотри не упади тут! Это будет фиаско». Ролик заканчивается словами «Это фиаско, братан!»

Видео посмотрели более 700 тысяч раз, а фразы из него растащили на цитаты.

/смотрит на себя в зеркало/

— это фиаско, братан — кыыыальман (@_sacre_bleu_) 1 октября 2017 г.

Если бы мою жизнь нужно было описать одним видео, им стало бы «Это фиаско, братан» — Silencetheworld (@Katyasnff) 1 октября 2017 г.

Вся жизнь это фиаско, а ты в ней братан — лизка Орлова (@niktoneyznaet9) 30 сентября 2017 г.

Звуковая дорожка из ролика отлично подошла к самым разным фильмам.

Хозяин пса после рассказал , что собака жива, здорова и успешно выбралась из ямы. «У него хороший подшерсток зимой, шерсть мокрая была только сверху».