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"Это фиаско, братан": неловкий пес упал в реку и стал мемом
Хозяин пса сиба-ину не стал его поддерживать в сложной ситуации и создал нового героя русскоязычного интернета. Короткая фраза «Это фиаско, братан» оказалась универсальным описанием для множества ситуаций.
В конце прошлой недели в Сети стал популярен
Видео посмотрели более 700 тысяч раз, а фразы из него растащили на цитаты.
Звуковая дорожка из ролика отлично подошла к самым разным фильмам.
Хозяин пса после
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Хозяин пса сиба-ину не стал его поддерживать в сложной ситуации и создал нового героя русскоязычного интернета.
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