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"Это фиаско, братан": неловкий пес упал в реку и стал мемом

02.10.2017 10:24 — Разное | Tut.by  
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Хозяин пса сиба-ину не стал его поддерживать в сложной ситуации и создал нового героя русскоязычного интернета. Короткая фраза «Это фиаско, братан» оказалась универсальным описанием для множества ситуаций.

В конце прошлой недели в Сети стал популярен ролик c псом, который пытается перейти через заснеженный мост. За кадром его хозяин комментирует: «Давай иди, я за тобой! Смотри не упади тут! Это будет фиаско». Ролик заканчивается словами «Это фиаско, братан!»

Видео посмотрели более 700 тысяч раз, а фразы из него растащили на цитаты.

 
 
 
 

Звуковая дорожка из ролика отлично подошла к самым разным фильмам.

Хозяин пса после рассказал, что собака жива, здорова и успешно выбралась из ямы. «У него хороший подшерсток зимой, шерсть мокрая была только сверху».

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Хозяин пса сиба-ину не стал его поддерживать в сложной ситуации и создал нового героя русскоязычного интернета.

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