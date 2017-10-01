ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер "Динамо-Минск": Матч жизни или смерти? Если проиграем - всех это, да? Круче Сталина

02.10.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дал оценку домашнему поражению от БАТЭ в матче 24-го тура чемпионата Беларуси и ответил на вопрос о следующем поединке с лидером высшей лиги солигорским «Шахтером», от исхода которого зависит, сохранит ли столичный клуб шансы на золото.


Сергей Гуренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— БАТЭ, конечно, более опытная команда для таких матчей. Видимо, это и сказалось. В первом тайме и начале второго мы контролировали игру. Ребята выполняли все, о чем я просил. Хорошо контратаковали, создавали моменты. После пропущенного мяча начались какие-то судороги, неправильные решения, спешка, эмоции… Игра потеряла первоначальный рисунок и стройность, пошел навал. Впереди еще шесть туров — борьба продолжается и будет идти до последнего.

— Делали ставку на усталость БАТЭ после матча с «Арсеналом»?

— Ни в коем случае.

— Следите за ситуацией с заявкой вратаря БАТЭ Веремко на игру со «Слуцком»?

— Для этого есть специальные органы, которые должны реагировать. А «Динамо» должно заниматься своим делом.

— Как вам поддержка трибун?

— Хорошая поддержка, много болельщиков, большое им спасибо. Но хотелось бы, чтобы все это происходило на другом стадионе, в более футбольной атмосфере.

— Следующий матч с «Шахтером» в плане чемпионской интриги для «Динамо» — вопрос жизни и смерти?

— Жизни и смерти… Вы такими словами бросаетесь… Сложно даже мне ответить. Проиграем — и что? Всех это, да? Круче Сталина…

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Гуренко дал оценку поражению от БАТЭ и ответил на вопрос о следующем поединке с лидером высшей лиги солигорским "Шахтером", от исхода которого зависит,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Инсайдер раскрыл финальный дизайн Huawei Mate 10 Pro
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика