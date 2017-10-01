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Тренер "Динамо-Минск": Матч жизни или смерти? Если проиграем - всех это, да? Круче Сталина
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дал оценку
— БАТЭ, конечно, более опытная команда для таких матчей. Видимо, это и сказалось. В первом тайме и начале второго мы контролировали игру. Ребята выполняли все, о чем я просил. Хорошо контратаковали, создавали моменты. После пропущенного мяча начались какие-то судороги, неправильные решения, спешка, эмоции… Игра потеряла первоначальный рисунок и стройность, пошел навал. Впереди еще шесть туров — борьба продолжается и будет идти до последнего.
— Делали ставку на усталость БАТЭ после матча с «Арсеналом»?
— Ни в коем случае.
— Следите за
— Для этого есть специальные органы, которые должны реагировать. А «Динамо» должно заниматься своим делом.
— Как вам поддержка трибун?
— Хорошая поддержка, много болельщиков, большое им спасибо. Но хотелось бы, чтобы все это происходило на другом стадионе, в более футбольной атмосфере.
— Следующий матч с «Шахтером» в плане чемпионской интриги для «Динамо» — вопрос жизни и смерти?
— Жизни и смерти… Вы такими словами бросаетесь… Сложно даже мне ответить. Проиграем — и что? Всех это, да? Круче Сталина…
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