Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко дал оценку домашнему поражению от БАТЭ в матче 24-го тура чемпионата Беларуси и ответил на вопрос о следующем поединке с лидером высшей лиги солигорским «Шахтером», от исхода которого зависит, сохранит ли столичный клуб шансы на золото.



Сергей Гуренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— БАТЭ, конечно, более опытная команда для таких матчей. Видимо, это и сказалось. В первом тайме и начале второго мы контролировали игру. Ребята выполняли все, о чем я просил. Хорошо контратаковали, создавали моменты. После пропущенного мяча начались какие-то судороги, неправильные решения, спешка, эмоции… Игра потеряла первоначальный рисунок и стройность, пошел навал. Впереди еще шесть туров — борьба продолжается и будет идти до последнего.

— Делали ставку на усталость БАТЭ после матча с «Арсеналом»?

— Ни в коем случае.

— Следите за ситуацией с заявкой вратаря БАТЭ Веремко на игру со «Слуцком»?

— Для этого есть специальные органы, которые должны реагировать. А «Динамо» должно заниматься своим делом.

— Как вам поддержка трибун?

— Хорошая поддержка, много болельщиков, большое им спасибо. Но хотелось бы, чтобы все это происходило на другом стадионе, в более футбольной атмосфере.

— Следующий матч с «Шахтером» в плане чемпионской интриги для «Динамо» — вопрос жизни и смерти?

— Жизни и смерти… Вы такими словами бросаетесь… Сложно даже мне ответить. Проиграем — и что? Всех это, да? Круче Сталина…