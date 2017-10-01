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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Марселе
02.10.2017 10:29 — Разное | Ежедневник
Террористы запрещенной во многих странах группировки Исламское государство, взяли на себя ответственность за нападение на мирных граждан Марселя.
Напомним, что в воскресенье 1 октября, средь бела дня на железнодорожном вокзале Сен-Шарль мужчина напал с ножом на мирных граждан. В результате нападения были смертельно ранены две молодые девушки, которые скончались на месте.
Прибывшими на место нападения военными злоумышленник был убит.
В настоящее время ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".
Власти квалифицировали случившееся, как теракт.
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Террористы запрещенной во многих странах группировки Исламское государство, взяли на себя ответственность за нападение на мирных граждан Марселя.
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