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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Марселе

02.10.2017 10:29 — Разное | Ежедневник  
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Марселе

Террористы запрещенной во многих странах группировки Исламское государство, взяли на себя ответственность за нападение на мирных граждан Марселя.

Напомним, что в воскресенье 1 октября, средь бела дня на железнодорожном вокзале Сен-Шарль мужчина напал с ножом на мирных граждан. В результате нападения были смертельно ранены две молодые девушки, которые скончались на месте.

Прибывшими на место нападения военными злоумышленник был убит.

В настоящее время ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

Власти квалифицировали случившееся, как теракт.

 
 
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Террористы запрещенной во многих странах группировки Исламское государство, взяли на себя ответственность за нападение на мирных граждан Марселя.

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