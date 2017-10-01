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Минэкономики прогнозирует рост деловой активности

02.10.2017 10:04 — Разное | Ежедневник  
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Минэкономики прогнозирует рост деловой активности

Министерство экономики прогнозирует, что после принятия пакета документов по развитию бизнеса в Беларуси произойдет увеличение количества предпринимателей.

Об этом заявил на телеканале "Беларусь 1" директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц. По его словам упрощение условий ведения бизнеса в Беларуси, подхлестнет деловую инициативу среди населения. Именно от этой инициативы будет зависеть впоследствии судьба страны, так со со своей стороны правительство сделало уже все возможное.

"Уже сейчас есть эффективные инструменты стимулирования. К примеру, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей начал выдавать кредиты по 7% годовых. Это самая низкая ставка", - отметил Петр Арушаньянц.

 
 
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Министерство экономики прогнозирует, что после принятия пакета документов по развитию бизнеса в Беларуси произойдет увеличение количества предпринимателей.

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