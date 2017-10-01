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Вместо фитнес-браслета: "умная" татуировка расскажет о проблемах со здоровьем

02.10.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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Группа ученых из Гарвардского и Массачусетского технологического университетов разработали «умную» татуировку, которая меняет цвет при возникновении проблем со здоровьем. Об этом сообщает engadget.


Исследователи отмечают, что портативные гаджеты для отслеживания состояния здоровья вроде специальных браслетов необходимо постоянно подзаряжать. Они решили исправить эту проблему и разработали «умные» чернила, которые не требуют подзарядки или беспроводного соединения с другими устройствами.

Чернила состоят из материала, который реагирует на изменения межклеточной жидкости в теле человека. Например, цвет изменится с зеленого на коричневый при скачке уровня глюкозы в крови или начнет светиться ярче при увеличении уровня концентрации натрия. Последнее говорит о обезвоживании организма.

«Умную» татуировку можно нанести на всю жизнь (вариант для хронических больных) или на несколько месяцев для временного лечения. Кроме того, татуировку можно сделать невидимой. Светиться она начнет только при определенном свете.

 
 
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Такую татуировку можно нанести на всю жизнь или на несколько месяцев для временного лечения.

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