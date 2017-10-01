Белорусских предпринимателей учат онлайн-бизнесу при помощи популярного квиза

Открыть свое дело — мечта многих. Часто говорят, что многие не отваживаются сделать это из-за отсутствия стартового капитала. Но некоторым не хватает и другого ресурса — знаний. Именно эту проблему попыталась решить «Куфар». Вместе с министерством по налогам и сборам и «МозгоБойней» площадка объявлений устроила « Куфаризацию » — серию лекций и интеллектуальных бизнес-игр, которые в небанальной форме расскажут, как начать бизнес в интернете.

Первый из пяти запланированных бизнес-квизов прошел в Минске в пространстве «Кто такой Джон Голт» и собрал более сотни бизнесменов и тех, кто задумывается о запуске своего дела. Остальные желающие, а их было около 300 человек, получили возможность присоединиться к онлайн-трансляции.

Квиз был разработан организаторами «МозгоБойни», а также Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. Перед началом игры представители бизнеса зачитали свои 15-минутные лекции и ответили на вопросы аудитории.



Илья Жуковец

— В Беларуси около 4 миллионов человек не пользуются интернетом, среди них немало предпринимателей, которым мы можем и хотим объяснить максимально простым языком стратегии старта и продвижения своих товаров и услуг онлайн, — рассказывает Илья Жуковец, начальник управления коммерции и маркетинга площадки «Куфар», организатор и один из спикеров проекта.

На долю крупнейших маркетплейсов приходится около половины мировой розничной интернет-торговли. Неслучайно созданию и заполнению онлайн-витрины было посвящено выступление Ильи Жуковца, который представил подробную инструкцию по созданию своей страницы на «Куфаре» и напомнил о важности хорошего изображения для объявления.

Другой пример успешной работы с возможностями онлайн-витрины — предприниматель Дарья Тыкназ. За полгода ей удалось перевести свой магазин сумок в онлайн. Свое преимущество она видит в том, что может размещать по 15 подробных кадров каждой сумочки, а также охотно рассказывает про фурнитуру и детали по телефону.

— Торговля в интернете — это не будущее, а настоящее, — рассуждает Виталий Денисенков, директор и сооснователь «Студии Борового», один из спикеров проекта. — Миллениалы вряд ли поймут, зачем на рынке нужны картонки и как они связаны с примеркой штанов, и я могу им только позавидовать. В интернете сегодня можно достать все.

Динамичную лекционную часть то и дело прерывали вопросами. Больше всего их задали Наталье Подгорной, представителю Министерства по налогам и сборам. Из зала буквально «сыпались» вопросы о ставках и переменах, которые принесет широко обсуждаемый декрет «О развитии предпринимательства». Не оставляли спикера и после выступления — во время кофе-брейка к ней выстроилась очередь из десятка ИП, и каждого Наталья внимательно выслушивала и проконсультировала.



Наталья подгорная и участник «Куфаризации»

— В Беларуси сложилось стереотипное представление о налоговой системе как о чем-то запутанном, и одна из целей нашего участия в проекте — объяснить, как торговать в интернете и не вздрагивать от звонка инспектора, — комментирует Наталья Подгорная. — Я очень надеюсь, что после лекций не останется тех, кто выбирает бизнес вне закона.

— Я работаю в IT-сфере, и давно задумывался об открытии своего бизнеса, — делится впечатлениями Никита Гришко. — Для запуска своего магазина комиксов я рассматриваю только интернет, а сюда заглянул, чтобы присмотреться к одной из площадок. Моя аудитория — как раз миллениалы, так что послушать было интересно!

После 1,5 часовой «теоретической» части и общения начался и сам квиз. Это 35 тематических вопросов про белорусский бизнес, e-commerce, рекламу и налоги. Участники узнали полезную информацию о знаменитых бизнесменах и их историях успеха, о белорусском и зарубежном интернет-рынке и маркетинговых и рекламных механиках. Для опытных бизнесменов задачки про налоги и процентные ставки оказываются простыми, а вот вопросы про историю брендов-гигантов или о рекламных «фишках» озадачили.





— Люблю и давно играю в «МозгоБойню», и, конечно, не могла пройти мимо необычного формата «Куфаризации», — делится впечатлениями Марина Шабалина. — Сперва была удивлена, что, кроме бизнес-игры, здесь столько лекций, но быстро втянулась. Тем более встретила давнюю подругу с общими увлечениями. Мы делаем украшения хэнд-мейд. Почему бы не замутить совместный бизнес?

Разбежка между первыми местами оказалась незначительной, всего 1 вопрос определил команду-победителя, которая, ответив на 28 вопросов из 35, ушла с игры с главным призом — чеком на 20 000 куфов. Сумму, эквивалентную 2000 белорусских рублей, игроки смогут потратить на продвижение своего бизнеса на площадке объявлений «Куфар».

Игра в Минске — первая из запланированного тура по белорусским городам. Уже 12 октября представить в первой региональной «точке» — в Гомеле, а потом в Гродно, Могилеве и Бресте. Формат игры, где, как в бизнесе, есть место не только сложным задачам, но и юмору, публике явно пришелся по душе.

— Я шел за обучающими лекциями, но понял, что отлично провел время и усвоил даже больше ожидаемого во время развлекательного квиза, — рассказывает гость вечера предприниматель Василий Петровский. — Мы не заняли первое место, но, на самом деле, проигравших сегодня нет — каждый вынес для себя что-то новое, я абсолютно уверен!

Партнер проекта:





«Куфаризация» — первая в Беларуси бизнес-игра, разработанная для предпринимателей он-лайн витриной «Куфар». Проект при помощи лекций и интеллектуального квиза научит продвигать бизнес в интернете. Участие бесплатное, по предварительной регистрации ЗДЕСЬ .