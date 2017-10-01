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Суриков пошутил по поводу "оставшихся" российских военных в Беларуси

02.10.2017 10:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков с иронией прокомментировал заявления Генштаба Украины о том, что не все российские солдаты покинули Беларусь после учений "Запад-2017".

Суриков пошутил по поводу "оставшихся" российских военных в Беларуси
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Запад-2017: последние российские военные покинули Беларусь

Винтервью британскому информационному агентству "Рейтер" начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений "Запад-2017" в Беларуси. В российском оборонном ведомстве данную информацию опровергли, назвав ее примером абсолютного невладения оперативной обстановкой.

"Если случайно один тут подженился и остался, то да, остались. А так тут больше никого нет", — сказал посол в понедельник журналистам в Минске.

Он отметил, что странам Запада не следует относиться к учениям с большой нервозностью и подозрительностью. Он обратил внимание, что и НАТО регулярно проводит учения, и естественно, что они вызывают определенную напряженность в Беларуси. "Но армия не может находиться в бездействии. Поэтому надо относиться к этому как к тренировкам. Разве Россия и Беларусь настороженно относятся к учениям в Литве? Нет. Мы наблюдаем, и их призываем так же разумно относиться, наблюдать и, может быть, извлекать для себя что-то полезное", — сказал дипломат.

Суриков также назвал несоответствующей действительности информацию о том, что Россия якобы перебрасывает отдельную дополнительную танковую дивизию в Беларусь. "На сайте Минобороны такая информация до сих пор есть, но это глупость, Ее надо просто удалить оттуда", — добавил посол.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" прошли на шести полигонах Беларуси с 14 по 20 сентября. В маневрах принимали участие не менее 13 тысяч военнослужащих из двух стран. Последние российские военнослужащие, участвовавшие в совместных учениях, покинули Беларусь, по данным Минобороны, 28 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол РФ посоветовал странам Балтии и Польше разумно подходить к учениям и пытаться извлечь из них ценный опыт.

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