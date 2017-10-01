Платье-кольчуга и костюм из ковра: необычные наряды белорусских звезд

Помните строчку из песни Сергея Зверева: "Больше, больше гламура"? Белорусские селебрити, судя по всему, взяли совет известного парикмахера-певца на вооружение: своими нарядами сражают поклонников наповал, причем иногда в буквальном смысле.

Петр Елфимов

Много лет над певцом смеялись из-за кожаных брюк, которые были на нем почти на каждом выступлении. И зря, ведь это была сценическая фишка артиста.

Сегодня кожаные брюки Елфимов почти не носит – на смену им пришли жилетки из этого материала.

#государственныйкремлевскийдворец #пётрелфимов #валерийободзинский Публикация от Petr Elfimov (@petrelfimov) Мар 14 2017 в 1:02 PDT

Лариса Грибалева

В свои 43 года певица выглядит отлично и не боится казаться смешной. Например, не так давно она примерила на себя образ егозы, чем тут же поспешила похвастаться в соцсетях.

Вот такое разное #Вдохновение)))) #vkus2017 #ларисагрибалева #певица #актриса #ведущийсобытий #www Публикация от Лариса Грибалева (@gribalevalarisa) Июн 6 2017 в 2:17 PDT

На самом деле креативный образ Грибалева выбрала для благотворительного детского мюзикла "Волк и четверо козлят".

Виталий Карпанов

Брючный костюм модника из группы "Дрозды" напоминает наряд главной героини фильма "Дневник Бриджит Джонс". По поводу своего образа она сказала в киноленте: "Замечательно, на мне костюм из ковра!"

Алена Ланская

Певица – большая модница, но своих взглядах она, скорее, традиционна. Чаще выбирает женственные платья или майку с джинсами. Иногда Ланская идет на эксперименты.

Готовимся к съёмкам клипа вместе с #NAVY #alyonalanskaya #тишина Публикация от Alyona Lanskaya (@alyonalanskaya) Апр 19 2017 в 9:39 PDT

В защиту певицы хочется отметить, что платье, напоминающее кольчугу, – модный тренд весны 2017 года. Ланская по поводу выбора платья отметила, что такой экстравагантный наряд – для нового видеоклипа.

"Готовимся к съемкам клипа вместе с NAVY", – подписала снимок она.

Александр Солодуха

Для презентации своего последнего диска певец выбрал образ амура. Наверняка, это было сделано специально, чтобы еще больше людей полюбили певца и его творчество.

Солодуха эпатировать публику очень любит. До того, как стать розовощеким ангелочком, он перевоплощался в участника легендарной группы Kiss.

Инна Афанасьева

Эта певица – женщина внезапная: то удивляет поклонников, раздевшись почти догола , то прячется от всех за массивными украшениями.

Какими бы не были наряды белорусских артистов, мы их любим не за это, а за талант и открытое сердце.