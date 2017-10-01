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Платье-кольчуга и костюм из ковра: необычные наряды белорусских звезд
02.10.2017 10:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Помните строчку из песни Сергея Зверева: "Больше, больше гламура"? Белорусские селебрити, судя по всему, взяли совет известного парикмахера-певца на вооружение: своими нарядами сражают поклонников наповал, причем иногда в буквальном смысле.
Петр Елфимов
Много лет над певцом смеялись из-за кожаных брюк, которые были на нем почти на каждом выступлении. И зря, ведь это была сценическая фишка артиста.
Сегодня кожаные брюки Елфимов почти не носит – на смену им пришли жилетки из этого материала.
Лариса Грибалева
В свои 43 года певица выглядит отлично и не боится казаться смешной. Например, не так давно она примерила на себя образ егозы, чем тут же поспешила похвастаться в соцсетях.
На самом деле креативный образ Грибалева выбрала для благотворительного детского мюзикла "Волк и четверо козлят".
Виталий Карпанов
Брючный костюм модника из группы "Дрозды" напоминает наряд главной героини фильма "Дневник Бриджит Джонс". По поводу своего образа она сказала в киноленте: "Замечательно, на мне костюм из ковра!"
Виталий Карпанов
Алена Ланская
Певица – большая модница, но своих взглядах она, скорее, традиционна. Чаще выбирает женственные платья или майку с джинсами. Иногда Ланская идет на эксперименты.
В защиту певицы хочется отметить, что платье, напоминающее кольчугу, – модный тренд весны 2017 года. Ланская по поводу выбора платья отметила, что такой экстравагантный наряд – для нового видеоклипа.
"Готовимся к съемкам клипа вместе с NAVY", – подписала снимок она.
Александр Солодуха
Для презентации своего последнего диска певец выбрал образ амура. Наверняка, это было сделано специально, чтобы еще больше людей полюбили певца и его творчество.
Солодуха эпатировать публику очень любит. До того, как стать розовощеким ангелочком, он перевоплощался в участника легендарной группы Kiss.
Инна Афанасьева
Эта певица – женщина внезапная: то удивляет поклонников,
Какими бы не были наряды белорусских артистов, мы их любим не за это, а за талант и открытое сердце.
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Афанасьева любит крупные украшения, а Елфимов без ума от кожаных нарядов.
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