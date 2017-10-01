Подробности аварии под Вороново: 6 человек не были пристегнуты

Опрокидывание внедорожника с гибелью людей произошло накануне, 1 октября, на первом километре автодороги "Германишки-Переганцы-Новиянка" в Вороновском районе Гродненской области.

"На горизонтально прямом участке с сухим покрытием водитель на " Land Rover" неправильно выбрал скорость. В левом кювете автомобиль опрокинулся. Два человека скончались на месте", — сообщил Цидик.

Как уточнили в ГАИ, в аварии погибли 29-летний водитель внедорожника и 25-летний пассажир . Двух юношей госпитализировали, еще двое так сильно не пострадали.

"По предварительной информации, никто из их компании не был пристегнут. Всех выбросило из салона машины", — уточнил Цидик.

Сейчас экспертам предстоит установить, был ли трезв водитель внедорожника. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Комментарий инспектора ГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрея Цидика слушайте на радио Sputnik Беларусь.