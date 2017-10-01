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Керамическая броня и автомат-трансформер: подробности экипировки будущего российской пехоты

02.10.2017 11:06 — Разное | Tut.by  
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На днях российским ВПК была анонсирована разработка новой экипировки солдата будущего «Ратник-3». Тем временем, предыдущие образцы поступают в войска и заслужили высокую оценку специалистов: по их мнению, при оснащении мотострелковых подразделений новой экипировкой вероятность успешного выполнения боевых задач повышается в полтора-два раза. Агентство РИА «Новости» подробно рассказало об особенностях «Ратника».


Фото: militaryarms.ru

Кроме современного оружия, «Ратник» включает десяток различных систем. Это и средства разведки и мониторинга поля боя, включающие, например, планшетный компьютер системы управления «Стрелец», на который в реальном времени стекается информация о боевой обстановке.

Кроме того, предусмотрены компактная радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознавания «свой-чужой», активные наушники и морозостойкий аккумулятор.
Планшет позволяет управлять небольшим беспилотником типа «Муха», который весит всего полтора килограмма и помещается в специальную укладку «Ратника».


Фото: militaryarms.ru

Экипировка призвана максимально защитить солдата: предусмотрены наколенники и налокотники, керамические бронежилеты 6Б45, полностью закрывающие корпус от пуль и осколков, анатомические шлемы 6Б47, защитные баллистические очки 6Б50 и рейдовые рюкзаки на станковом каркасе.

В униформе используется арамидная ткань, которая не горит в огне и не промокает под дождем. Перчатки из огнеупорного материала выдерживают открытое пламя до 47 секунд.

В качестве вооружения используются автоматы АК-12 и АК-15, и АЕК-971. Все это оружие подгоняется под индивидуальные потребности бойца и боевого задания. Встроенные планки Пикатинни фактически превращают новые автоматы Калашникова в трансформеры: на них можно установить переднюю рукоятку, подствольный фонарь, лазерный целеуказатель, глушители и другие приспособления.

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В униформе используется арамидная ткань, которая не горит в огне и не промокает под дождем.

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