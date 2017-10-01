Ранее сообщалось, вместе с актерами театра и кино Дмитрием Марьяновым, Агнией Дитковските и Ириной Медведевой, Алексей Чадов планировал выступить 2 октября на сцене КЗ «Минск» с премьерой комедии « Незнакомка ». Сегодня стало известно, что ночью с 01.10 на 02.10 Чадов попал в больницу. Спектакль переносится на другую дату в октябре.





«Уважаемые зрители, спектакль „Незнакомка“, который должен был состояться 02.10.2017 г. переносится на другую дату в октябре (точная дата согласовывается), в связи со срочной госпитализацией Алексея Чадова. К нашему огромному сожалению, Алексей ночью с 01.10.2017 г. на 02.10.2017 г. попал в больницу и ему делают операцию по удалению аппендицита» — сообщили организаторы.

Информация будет дополнена.