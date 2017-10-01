|
Новый переходник для iPhone оценили в 35 долларов
В официальных магазинах Apple появился адаптер для последних моделей iPhone, который позволяет одновременно заряжать смартфон и слушать музыку через проводные наушники. Об этом
В двух последних поколениях iPhone производитель отказался от «классического» 3,5-мм разъема для наушников. В качестве альтернативы предложили использовать беспроводные гарнитуры или наушники с портом Lightning. В последнем случае слушать музыку и одновременно заряжать смартфон невозможно.
Недавно в фирменных магазинах Apple появился переходник компании belkin, который оснащается портом Lightning и 3,5-мм разъемом. Устройство оценили в 35 долларов. Отмечается, что порт Lightning в адаптере предназначен только для зарядки и синхронизации — подключить вторые наушники и использовать переходник в качестве разветвителя не получится.
Напомним: ранее производитель продавал одинарный переходник с Lightning на 3,5-мм разъем за 10 долларов.
Смотрите, сколько у нас сейчас стоят популярные модели беспроводных наушников:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В двух последних поколениях iPhone производитель отказался от "классического" 3,5-мм разъема для наушников.
|
Архив (Разное)
Комментарии