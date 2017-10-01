Новый переходник для iPhone оценили в 35 долларов

В официальных магазинах Apple появился адаптер для последних моделей iPhone, который позволяет одновременно заряжать смартфон и слушать музыку через проводные наушники. Об этом сообщает The Verge.





В двух последних поколениях iPhone производитель отказался от «классического» 3,5-мм разъема для наушников. В качестве альтернативы предложили использовать беспроводные гарнитуры или наушники с портом Lightning. В последнем случае слушать музыку и одновременно заряжать смартфон невозможно.

Недавно в фирменных магазинах Apple появился переходник компании belkin, который оснащается портом Lightning и 3,5-мм разъемом. Устройство оценили в 35 долларов. Отмечается, что порт Lightning в адаптере предназначен только для зарядки и синхронизации — подключить вторые наушники и использовать переходник в качестве разветвителя не получится.





Напомним: ранее производитель продавал одинарный переходник с Lightning на 3,5-мм разъем за 10 долларов.

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