Национальная библиотека попала в рекламу подгузников Libero

Шведская компания SCA использовала белорусскую Национальную библиотеку для рекламы детских подгузников Libero.

По замыслу сценаристов, библиотека стала штаб-квартирой детей-супергероев, где они, изучая карту бедствий, разработали план помощи взрослым. Герои рекламы принимаются за реализацию плана – разнимают дерущихся баскетболистов, выбрасывают в урну мобильный телефон женщины, которая привела детей на площадку, помогают поднести сумку с продуктами.

Библиотеку в ролике показывают дважды – в начале и при завершении, в панораме города с небоскребами.

В 2013 году журналистка Алисон Настаси составила рейтинг зданий, которые органично смотрелись бы в фантастических фильмах, и Национальная библиотека Беларуси заняла в нем 11-е место. Будем считать шведскую рекламу тестовым этапом "алмаза" на пути к большому кино.