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Национальная библиотека попала в рекламу подгузников Libero
02.10.2017 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Шведская компания SCA использовала белорусскую Национальную библиотеку для рекламы детских подгузников Libero.
По замыслу сценаристов, библиотека стала штаб-квартирой детей-супергероев, где они, изучая карту бедствий, разработали план помощи взрослым. Герои рекламы принимаются за реализацию плана – разнимают дерущихся баскетболистов, выбрасывают в урну мобильный телефон женщины, которая привела детей на площадку, помогают поднести сумку с продуктами.
Библиотеку в ролике показывают дважды – в начале и при завершении, в панораме города с небоскребами.
В 2013 году журналистка Алисон Настаси составила рейтинг зданий, которые органично смотрелись бы в фантастических фильмах, и Национальная библиотека Беларуси заняла в нем 11-е место. Будем считать шведскую рекламу тестовым этапом "алмаза" на пути к большому кино.
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Дети-супергерои дислоцировались в библиотеке и разработали план помощи взрослым.
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