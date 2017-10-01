Гомельские физики разработали материал для космических карт памяти

Ученые-физики Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины придумали специальный состав для карт компьютерной памяти и флешек, которые способны работать даже в условиях космоса. Новое изобретение уже получило евразийский патент, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».



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Тонкий-тонкий слой секретного состава по «рецепту» гомельских физиков в специальном аппарате наносится на кремниевый диск, где выбиты десятки микросхем. Кажется, глазурью покрывают кекс. Потом диск помещается в печь, и при температуре 700 градусов по Цельсию на микросхемах образуется электропроводящая пленка толщиной 0,3 микрометра. Ее уникальные свойства и стали целью сложных исследований, объясняет научный сотрудник кафедры радиофизики и электроники гомельского Виталий Сидский.

— С помощью технологии — золь-гель способа мы наносим нанопленку на кремниевую основу. В зависимости от этой основы получаем носитель информации: магнитный диск, флеш-карту, компьютерную память, сим-карту. Правильно это называется — сегнетоэлектрическая энергонезависимая память. Самое главное здесь — состав вещества. Оно создано на основе тяжелых металлов и обладает уникальными свойствами. Информацию на такой флешке можно перезаписывать 10 в пятой степени раз. Второй важнейший момент — этот носитель устойчив к внешнему высокому электромагнитному излучению. Что очень актуально для приборов, девайсов, используемых на атомных электростанциях и в космосе.

Название метода звучит по-научному непонятно: «Золь-гель способ формирования сегнетоэлектрической оксидной пленки», но польза от исследований — реальная. «Неубиваемая» флешка! В космосе с такой можно смотреть сериалы или геймиться. Если серьезно, это еще и важная разработка для оборонной промышленности. Что такое современная война? Одна из ее особенностей — сражения в электромагнитных полях. Ракеты сегодня умные: с памятью, процессором, системой наведения на цель. Как с ними борются? Дезориентируют или отключают с помощью электронных пушек. Такой невидимый щит. Так вот гомельский состав позволяет уклоняться от данного щита, или, точнее, излучения. «Память» ракеты остается неповрежденной и неизмененной. По такому принципу получат защиту и приборы самолетов, танков, противоракетных комплексов.

Новую разработку может ждать и коммерческий успех у рядового потребителя, нужен только хороший бизнес-проект для конкуренции с мировыми производителями, рассуждает доцент кафедры радиофизики и электроники Алина Семченко.

— Наша разработка направлена на решение актуальной задачи: создания устройств нано- и микроэлектроники нового поколения и может широко применяться в электронной промышленности, а также в машино- и приборостроении. Сегодня в соседней России идет активное возрождение предприятий радиоэлектронной отрасли, они, скажем так, настраиваются на массовое производство собственных гаджетов, компьютеров, различных промышленных девайсов. Мы в тренде. Наши пленки созданы с высокими — космическими параметрами, такое было задание заказчика — минского предприятия «Интеграл». Если будут задачи удешевить производство, понизив физические показатели, можно, говоря обычным языком, упростить «рецепт».

Ученые подчеркивают, что весь секрет — в составе разработанного материала. Именно он позволяет обходиться без дорогостоящего вакуумного оборудования на производстве, удешевлять и ускорять процесс нанесения нанослоев. Золь-гель способ — технология, при которой из жидкости образуется гель, а из него — объемный или тонкопленочный материал. Кстати, в странах СНГ на данный момент сегнетоэлектрическая энергонезависимая память не производится. Зато в ней очень заинтересованы мировые корпорации, например, Samsung и Motorola.

Скорее всего в ближайшие годы мы увидим разработку гомельских физиков в презентации совместных российско-белорусских инновационных проектов. Монетизация исследования такого масштаба требует и космических просторов, и большого рынка сбыта.