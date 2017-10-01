Ряд законопроектов по инвестициям и приватизации поступят в белорусский парламент





Законопроекты по вопросам привлечения инвестиций и развития приватизации будут внесены в парламент в ближайшее время.

"В ближайшее время в Палату представителей будут внесены еще два значимых законопроекта по вопросам привлечения инвестиций и развития приватизации. Особо отмечу, что их авторство принадлежит депутатам, а разработка проведена с учетом результатов обсуждения этих вопросов в регионах, на встречах с представителями бизнес-сообщества", - заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии третьей сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва.

По мнению Владимира Андрейченко, расширение законодательных гарантий собственности повысит общественную заинтересованность, станет дополнительной мотивацией к созданию новых бизнес-проектов, вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность. Также председатель Палаты представителей обратил внимание, что на осенней сессии в парламенте продолжится целенаправленная работа по совершенствованию законов социального блока. В частности, востребованные изменения планируется внести в законы о пенсионном обеспечении, пишет БЕЛТА.

"Предусмотрено снижение страхового стажа до 10 лет для лиц, которые длительное время находились на военной службе, ухаживали за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, престарелыми, осуществляли иные социально значимые виды деятельности", - рассказал Владимир Андрейченко. Корректировка закона "О ветеранах" в свою очередь расширит возможности финансирования мероприятий, проводимых общественными объединениями ветеранов, создаст дополнительные условия для их социальной защиты, отметил спикер.