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В Узденском районе комбайн протаранил встречный Ford
Два человека пострадали в жестком столкновении комбайна и легковушки в Узденском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла 29 сентября, около 19.30, на 33-м километре трассы Копыль — Бобовня — Логовище. По предварительной информации, 47-летний водитель зерноуборочного комбайна «Полесье» ехал в направлении деревни Островок и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Mondeo.
В результате ДТП 32-летний водитель легковушки получил травмы, но не госпитализировался. Также в аварии пострадал 6-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.
По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, малолетний пассажир находился в бустере, но пристегнут не был.
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Авария произошла 29 сентября, около 19.30, на 33-м километре трассы Копыль - Бобовня - Логовище.
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