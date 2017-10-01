В Узденском районе комбайн протаранил встречный Ford

Два человека пострадали в жестком столкновении комбайна и легковушки в Узденском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 29 сентября, около 19.30, на 33-м километре трассы Копыль — Бобовня — Логовище. По предварительной информации, 47-летний водитель зерноуборочного комбайна «Полесье» ехал в направлении деревни Островок и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Mondeo.



Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП 32-летний водитель легковушки получил травмы, но не госпитализировался. Также в аварии пострадал 6-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.



Фото: ГАИ Минской области

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, малолетний пассажир находился в бустере, но пристегнут не был.