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В Узденском районе комбайн протаранил встречный Ford

02.10.2017 11:51 — Разное | Tut.by  
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Два человека пострадали в жестком столкновении комбайна и легковушки в Узденском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


Фото: ГАИ Минской области

Авария произошла 29 сентября, около 19.30, на 33-м километре трассы Копыль — Бобовня — Логовище. По предварительной информации, 47-летний водитель зерноуборочного комбайна «Полесье» ехал в направлении деревни Островок и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Mondeo.


Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП 32-летний водитель легковушки получил травмы, но не госпитализировался. Также в аварии пострадал 6-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.


Фото: ГАИ Минской области

По факту аварии проводится проверка. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, малолетний пассажир находился в бустере, но пристегнут не был.

 
 
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Авария произошла 29 сентября, около 19.30, на 33-м километре трассы Копыль - Бобовня - Логовище.

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