ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В октябре астероид подберется к Земле в 8 раз ближе Луны

02.10.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

12 октября небольшой астероид 2012 TC4 пройдет очень близко от нашей планеты. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория, специалисты которой сфотографировали объект и рассчитали его траекторию.


Фото: ESO / ESA NEOCC

По меркам астероидов, этот объект маленький. Его размеры в поперечнике составляют от 15 до 30 метров. Для сравнения, размер «челябинского» метеорита составлял около 19,8 метра.

Астероид пройдет на расстоянии около 44 тысячи километров от нашей планеты. Это в 8,5 раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Специалисты ESO характеризуют такое сближение словами «очень близко».

Максимальное сближение произойдет 12 октября в 7.42 по минскому времени. Вероятность столкновения с Землей до 2050 года специалисты оценивают как нулевую. Шанс того, что 2012 TC4 упадет на нашу планету в течение следующих ста лет, составляет 1 к 630.

В 2012 году этот астероид уже сближался с Землей на расстояние 94,8 тысячи километров. Таким образом, 2012 TC4 стал первым известным астероидом, который два раза подряд оказывался для Земли ближе, чем Луна.

Кстати, не все астероиды, сближающиеся с нашей планетой, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30 заметили всего за несколько часов до «подхода» к Земле.

Читайте также:

Кусочек звезды: охотник за метеоритами собрал коллекцию стоимостью в десятки тысяч долларов

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятность столкновения специалисты оценивают как нулевую.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На трассе М3 в Логойском районе Volvo влетела в попутный VW: один человек погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика