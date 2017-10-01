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В октябре астероид подберется к Земле в 8 раз ближе Луны
12 октября небольшой астероид 2012 TC4 пройдет очень близко от нашей планеты. Об этом
По меркам астероидов, этот объект маленький. Его размеры в поперечнике составляют от 15 до 30 метров. Для сравнения, размер «челябинского» метеорита составлял около 19,8 метра.
Астероид пройдет на расстоянии около 44 тысячи километров от нашей планеты. Это в 8,5 раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны. Специалисты ESO характеризуют такое сближение словами «очень близко».
Максимальное сближение произойдет 12 октября в 7.42 по минскому времени. Вероятность столкновения с Землей до 2050 года специалисты
В 2012 году этот астероид уже сближался с Землей на расстояние 94,8 тысячи километров. Таким образом, 2012 TC4 стал первым известным астероидом, который два раза подряд оказывался для Земли ближе, чем Луна.
Кстати, не все астероиды, сближающиеся с нашей планетой, получается отследить заранее. К примеру, объект под названием 2017 BH30
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Вероятность столкновения специалисты оценивают как нулевую.
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