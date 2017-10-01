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На трассе М3 в Логойском районе Volvo влетела в попутный VW: один человек погиб
Смертельная авария произошла 29 сентября, около 10.40, на 29-м километре трассы Минск — Витебск в Логойском районе.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 32-летний водитель Volvo S60 ехал в сторону Минска в крайней правой полосе, неправильно выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, не принял своевременных мер к снижению скорости, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Volkswagen Golf.
В результате ДТП 71-летний водитель Volkswagen от полученных травм умер на месте происшествия. В отношении водителя Volvo возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Авария произошла 29 сентября, около 10.40, на 29-м километре трассы Минск - Витебск.
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