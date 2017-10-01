Защитник Никита Устиненко вызван в «Динамо-Минск» из фарм-клуба «Динамо-Молодечно», сообщает пресс-служба клуба .

В составе фарм-клуба Устиненко провел 7 матчей, в которых отдал 6 результативных передач при показателе полезности «+3».

Кроме того, вратарь Степан Горячевских командирован в «Динамо-Молодечно».

Напомним, что на прошлой неделе защитник «Динамо» Евгений Лисовец быд внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с «Авангардом» .

Сегодня «зубры» начинают очередную домашнюю серию. 2 октября в гости пожалует московское «Динамо», а 4 октября — казахстанский «Барыс».