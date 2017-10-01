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Никита Устиненко вызван в хоккейное "Динамо-Минск" из фарм-клуба

02.10.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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Защитник Никита Устиненко вызван в «Динамо-Минск» из фарм-клуба «Динамо-Молодечно», сообщает пресс-служба клуба.

В составе фарм-клуба Устиненко провел 7 матчей, в которых отдал 6 результативных передач при показателе полезности «+3».

Кроме того, вратарь Степан Горячевских командирован в «Динамо-Молодечно».

Напомним, что на прошлой неделе защитник «Динамо» Евгений Лисовец быд внесен в список травмированных в связи с травмой нижней части тела, полученной в матче с «Авангардом».

Сегодня «зубры» начинают очередную домашнюю серию. 2 октября в гости пожалует московское «Динамо», а 4 октября — казахстанский «Барыс».

 
Теги: Минск
 
 
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