Брутер: силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может

По предварительным результатам референдума в Каталонии, 90% голосовавших от общего числа избирателей автономии, а это 2 миллиона 300 тысяч жителей, поддержали отделение сообщества от Испании . Официальный Мадрид итог референдума пока не признал. Ранее проведение референдума заблокировал Конституционный суд Испании.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал на радио Sputnik результат референдума и возможные действия властей Каталонии и официального Мадрида.

"Итог был ясен еще до референдума. Если Мадрид продолжит себя вести так, как ведет, то он просто отрезает себе пути к какому-то временному компромиссу. Если суды будут продолжать возбуждать дела против полицейских, то Каталония просто будет действовать в одностороннем порядке, провозгласит независимость де-факто и не будет обращать внимания на все то, что происходит в Мадриде", — считает Брутер.

По информации Министерства здравоохранения автономии, при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума пострадали более 800 человек .

"Силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может. Но при этом никто в Каталонии не собирается выходить из Евросоюза. Вообще сложно себе представить, как Каталония может существовать вне ЕС", — отмечает Брутер.

Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера слушайте на радио Sputnik Беларусь.