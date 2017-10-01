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Брутер: силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может
02.10.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
По предварительным результатам референдума в Каталонии, 90% голосовавших от общего числа избирателей автономии, а это 2 миллиона 300 тысяч жителей,
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал на радио Sputnik результат референдума и возможные действия властей Каталонии и официального Мадрида.
"Итог был ясен еще до референдума. Если Мадрид продолжит себя вести так, как ведет, то он просто отрезает себе пути к какому-то временному компромиссу. Если суды будут продолжать возбуждать дела против полицейских, то Каталония просто будет действовать в одностороннем порядке, провозгласит независимость де-факто и не будет обращать внимания на все то, что происходит в Мадриде", — считает Брутер.
По информации Министерства здравоохранения автономии,
"Силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может. Но при этом никто в Каталонии не собирается выходить из Евросоюза. Вообще сложно себе представить, как Каталония может существовать вне ЕС", — отмечает Брутер.
Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал итог состоявшегося в воскресенье референдума в...
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