ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брутер: силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может

02.10.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

По предварительным результатам референдума в Каталонии, 90% голосовавших от общего числа избирателей автономии, а это 2 миллиона 300 тысяч жителей, поддержали  отделение сообщества от Испании. Официальный Мадрид итог референдума пока не признал. Ранее проведение референдума заблокировал Конституционный суд Испании.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал на радио Sputnik результат референдума и возможные действия властей Каталонии и официального Мадрида.

Брутер: силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может
© Sputnik/
Уралов: референдум в Каталонии – это головоломка

"Итог был ясен еще до референдума. Если Мадрид продолжит себя вести так, как ведет, то он просто отрезает себе пути к какому-то временному компромиссу. Если суды будут продолжать возбуждать дела против полицейских, то Каталония просто будет действовать в одностороннем порядке, провозгласит независимость де-факто и не будет обращать внимания на все то, что происходит в Мадриде", — считает Брутер.

По информации Министерства здравоохранения автономии, при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума пострадали более 800 человек.

"Силой навести порядок в Каталонии Мадрид не может. Но при этом никто в Каталонии не собирается выходить из Евросоюза. Вообще сложно себе представить, как Каталония может существовать вне ЕС", — отмечает Брутер.

Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал итог состоявшегося в воскресенье референдума в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Никита Устиненко вызван в хоккейное "Динамо-Минск" из фарм-клуба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика