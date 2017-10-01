



ФСБ заявила о выявлении подпольной группировки «Исламского государства», которая планировала совершить теракты в Московском регионе.

Как сообщила Федеральная служба безопасности России задержанные членами подпольной ячейки ИГ управлялись из-за рубежа. Ими планировалось совершение ряда взрывов в местах массового скопления людей, а также на объектах транспортной инфраструктуры».

В ходе обысков по месту дислокации подпольной группы были изъяты два взрывных устройства большой мощности, гранаты РГД-5, пистолеты Макарова, средства связи, а также предметы приспособления, необходимые для изготовления взрывных устройств.

Как отмечает ФСБ, в подпольную ячейку "Исламского государства" входили выходцы с Северного Кавказа, поддерживающие идею создания так называемого Всемирного исламского халифата. С целью сохранения тайны следствия, имена задержанных пока не разглашаются.