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ФСБ выявила группировку "Исламского государства", планировавшую теракты под Москвой
02.10.2017 12:14 — Разное | Ежедневник
ФСБ заявила о выявлении подпольной группировки «Исламского государства», которая планировала совершить теракты в Московском регионе.
Как сообщила Федеральная служба безопасности России задержанные членами подпольной ячейки ИГ управлялись из-за рубежа. Ими планировалось совершение ряда взрывов в местах массового скопления людей, а также на объектах транспортной инфраструктуры».
В ходе обысков по месту дислокации подпольной группы были изъяты два взрывных устройства большой мощности, гранаты РГД-5, пистолеты Макарова, средства связи, а также предметы приспособления, необходимые для изготовления взрывных устройств.
Как отмечает ФСБ, в подпольную ячейку "Исламского государства" входили выходцы с Северного Кавказа, поддерживающие идею создания так называемого Всемирного исламского халифата. С целью сохранения тайны следствия, имена задержанных пока не разглашаются.
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ФСБ заявила о выявлении подпольной группировки «Исламского государства», которая планировала совершить теракты в Московском регионе.
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