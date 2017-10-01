Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Сегодня в Каролинском институте в Стокгольме началась 116-я Нобелевская неделя. Первыми традиционно объявили имена лауреатов награды в области физиологии и медицины.





Нобелевскую премию получат американские генетики Джеффри C. Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадный ритм.

Нобелевский фонд в 2017 году увеличил размеры премий, выплачиваемых лауреатам, — впервые с 2001 года. Денежное вознаграждение лауреатов теперь составит 9 миллионов шведских крон (1,12 миллиона долларов США).

3 октября в здании Шведской королевской академии наук объявят имена обладателей Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии, 6 октября объявят имена лауреатов Нобелевской премии мира, а 9 октября — Нобелевской премии по экономике.