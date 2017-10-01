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В Смолевичском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

02.10.2017 12:32 — Разное | Tut.by  
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ГАИ устанавливает личность водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

На данный момент известно, что наезд на пешехода неустановленным автомобилем был совершен 1 октября, около 19.15, на 5-м километре трассы Жодино — Дениски вблизи деревни Калюжки Смолевичского района.

В результате ДТП 64-летний пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель в нарушение ПДД с места происшествия скрылся.

По данному факту Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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По данному факту Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь.

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