В Смолевичском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

ГАИ устанавливает личность водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

На данный момент известно, что наезд на пешехода неустановленным автомобилем был совершен 1 октября, около 19.15, на 5-м километре трассы Жодино — Дениски вблизи деревни Калюжки Смолевичского района.

В результате ДТП 64-летний пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель в нарушение ПДД с места происшествия скрылся.

По данному факту Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).