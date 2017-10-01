Смертельный наезд произошел 2 октября, около 04.30, в агрогородке Щитковичи Стародорожского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила главный специалист управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская.





По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Ленина и совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, жителя деревни Заполье Ляховичского района Брестской области.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.