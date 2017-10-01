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В Стародорожском районе "Газель" переехала лежащего на дороге мужчину
Смертельный наезд произошел 2 октября, около 04.30, в агрогородке Щитковичи Стародорожского района. Об этом AUTO.TUT.BY
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Ленина и совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, жителя деревни Заполье Ляховичского района Брестской области.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Наезд произошел 2 октября, около 04.30, в агрогородке Щитковичи
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