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В Стародорожском районе "Газель" переехала лежащего на дороге мужчину

02.10.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 2 октября, около 04.30, в агрогородке Щитковичи Стародорожского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила главный специалист управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская.


По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ ехал по улице Ленина и совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, жителя деревни Заполье Ляховичского района Брестской области.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Наезд произошел 2 октября, около 04.30, в агрогородке Щитковичи

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