Шпаргалка: какие субсидии на жилье получат очередники по 240-му указу

Указ № 240 уже вступил в силу с 7 августа. А это значит, что выделение в области адресных субсидий вот-вот начнется. Кого и как в мечте обрести свои «квадратные метры» государство поддержит рублем? Национальный правовой интернет-портал pravo.by составил «шпаргалку».

Право на льготны получит только тот, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На погашение процентов субсидии выдадут:

1. льготникам из 13-го указа

Льготной категории граждан, перечисленных в Указе от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».

(Это военнослужащие; многодетные семьи; граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы; граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь; граждане, проживающие в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, живущие в общежитиях или более 10 лет снимающие жилье и не имеющие ни метра жилья в собственности на территории РБ и еще несколько малочисленных категорий).

2. прокурорским работникам

Действующим прокурорским работникам и уже уволенным в силу возраста, состояния здоровья, а также из-за сокращения численности или штата сотрудников (в связи с проведением организационно-штатных мероприятий). Важное значение здесь имеет выслуга лет в органах прокуратуры — не менее 5 календарных.

3. Жителям бедного региона

Малообеспеченным гражданам, которые строят или реконструируют жилье в Могилевской области (на территориях Кричевского, Климовичского, Краснопольского, Костюковичского, Славгородского, Чериковского и Хотимского районов).

На погашение основного долга и части процентов субсидии выдадут:

1. Многодетным семьям с 3 и более несовершеннолетними детьми.

2. Молодым малообеспеченным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) первого и (или) второго ребенка.

3. Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей.

4. Нанимателям социального жилья, которое им предоставили как детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Субсидия может быть выделена, пока действует срочный договор найма такого жилого помещения.

На что будут выдавать субсидии?

1. На строительство жилья в многоквартирных и блокированных домах эконом-класса, которые включены в перечень, утверждаемый Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, а также на строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов; (на строительство в таких домах в порядке очередности направляют исполкомы).

2. На реконструкцию жилых помещений.

Что можно оплатить субсидиями?

1. Только часть процентов по кредиту на строительство жилья, полученному в любом коммерческом банке.

2. Часть процентов и основной долг по кредиту.

В отличие от льготного кредита компенсации из бюджета выплатят не банку, а напрямую гражданину.

Каков размер субсидий на уплату части процентов кредита?

1. Для многодетных семей с 3 несовершеннолетними детьми — ставка рефинансирования + 2%*.

2. Для многодетных семей с 4 и более несовершеннолетними детьми — ставка рефинансирования + 3%*.

3. Многодетным семьям с 3 и более детьми в возрасте до 23 лет, а также детям-сиротам — ставка рефинансирования + 2%*.

*если меньшая процентная ставка по кредиту не установлена в договоре

4. другим нуждающимся в улучшении жилищных условий: ставка рефинансирования минут 2%. То есть сейчас это 9,5%.

Каков размер субсидий на погашение основного долга?

Только молодым и многодетным семьям, детям-сиротам:

1. Для многодетных с 3 несовершеннолетними детьми — 95% основного долга по кредиту.

2. Для многодетных с 4 и более несовершеннолетними детьми — 100% основного долга по кредиту.

3. Для молодых семей при рождении (усыновлении, удочерении):

— первого ребенка — 10% основного долга по кредиту;

— второго ребенка — 20% основного долга по кредиту.

4. Для детей-сирот — 35% основного долга по кредиту.

Размер субсидии пересчитают при изменении состава семьи (сначала пересчитают базовую стоимость кредита, затем внесут соответствующие изменения в решение районного (городского) исполкома).

Поскольку сейчас Беларусбанк и Белагропромбанк для строительства жилья выдают кредиты на 20 лет под 14,5% годовых (ставка рефинансирования + 3%), на практике погашение долга этим банкам за счет адресной субсидии выглядит так:

1. Многодетным с 3 детьми субсидия покроет 13,5% (ставка рефинансирования 11,5% + 2%) годовых из 14,5%.

2. Многодетным с 4 детьми субсидия полностью покроет выплату годовых процентов по кредиту (14,5% годовых — 14,5% субсидия);

3. Всем остальным субсидия покроет 9,5% годовых из 14,5%.

Субсидии в цифрах и примерах

Пример 1. Семья из 3 человек, имеющая ребенка-инвалида, в порядке очереди была направлена на долевое строительство 3-комнатной квартиры общей площадью 70 кв. метров. Стоимость 1 кв. метра — 800 рублей.

Максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов данной семье составит 35 640 рублей: 20 кв. метров* x 3 человека х 660 рублей** х 90%.

Пример 2. Семья из 3 человек, имеющая ребенка-инвалида, в порядке очереди была направлена на долевое строительство 3-комнатной квартиры общей площадью 70 кв. метров. Стоимость 1 кв. метра — 800 рублей. Однако в собственности семьи уже есть 1-комнатная квартира площадью 30 кв. метров.

В этом случае максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов данной семье составит 17 820 рублей: (20 кв. метров x 3 человека — 30 кв. метров) х 660 рублей х 90%.

Пример 3. Многодетная семья с 3 детьми в порядке очереди была направлена на долевое строительство 4-комнатной квартиры общей площадью 90 кв. метров. Стоимость 1 кв. метра — 800 рублей.

Максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов для данной многодетной семьи составит 66 000 рублей: 20 кв. метров x 5 человек х 660 рублей х 100%.

Пример 4. Многодетная семья с 3 детьми в порядке очереди была направлена на долевое строительство 4-комнатной квартиры общей площадью 90 кв. метров. Стоимость 1 кв. метра — 800 рублей. В собственности у семьи уже есть 1-комнатная квартира площадью 30 кв. метров.

Максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов данной семье составит 46 200 рублей: (20 кв. метров x 5 человек — 30 кв. метров) х 660 рублей х 100%.

Пример 5. Многодетная семья с 3 детьми берет кредит на строительство одноквартирного жилого дома общей площадью 150 кв. метров в населенном пункте с населением до 20 тыс. человек. Стоимость 1 кв. метра дома (без учета стоимости хозпостроек) — 1000 рублей. Строительство жилого дома (без учета стоимости хозпостроек) обойдется семье в 150 000 рублей. Стоимость хозяйственных построек — 15 000 рублей.

Максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидий этой многодетной семье (без учета стоимости хозпостроек) составит 66 000 рублей: 20 кв. метров x 5 человек х 660 рублей х 100%.

Максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидий данной многодетной семье с учетом стоимости возведения предусмотренных проектной документацией хозпостроек составит 79 200 рублей: 66 000 рублей х 20% + 66 000 рублей.

Пример 6. Семья из 3 человек, имеющая ребенка-инвалида, в порядке очереди была направлена на долевое строительство 3-комнатной квартиры общей площадью 70 кв. метров. Стоимость 1 кв. метра — 800 рублей.

Максимальная нормируемая стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов данной семье составила 35 640 рублей: 20 кв. метров x 3 человека х 660 рублей х 90%.

Однако пока квартиру строили, в семье родился еще один ребенок. А потому максимальную нормируемую стоимость жилого помещения для предоставления субсидии на уплату части процентов данной семье пересчитали. В итоге она составила 47 520 рублей: 20 кв. метров x 4 человека х 660 рублей х 90%.

Справочно:

20 кв. метров — норматив общей площади строящегося (реконструируемого) жилого помещения, установленный в подпункте 1.5 Указа № 13.

660 рублей — предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения, определенный абзацем вторым пункта 8 постановления Совета Министров от 29 декабря 2016 г. № 1113.