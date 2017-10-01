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Дмитриев: увидят ли когда-нибудь болельщики матч "Реал" — "Барселона"?
02.10.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь
По результатам референдума, состоявшегося в воскресенье 1 октября в Каталонии,
В сложившейся ситуации нужно проявить мудрость не только политикам, но и чиновникам от футбола, считает спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев. По словам собеседника, в спортивном плане результат референдума — это минус. Чемпионат Испании без "Барселоны" можно сравнить с Чемпионатом России без "Спартака", "ЦСКА" и "Зенита".
"Здесь, на мой взгляд простого болельщика, нужно проявить мудрость чиновникам от футбола. Когда идут заявления о том, что если Каталония отделится, "Барселона" будет снята с испанского чемпионата, здесь нужно подумать дважды. Это палка о двух концах. С одной стороны, если Каталония будет отдельной страной, болельщики больше никогда не увидят матч "Реал" — "Барселона", но с другой стороны, согласно уставу Всемирной федерации футбола, чиновники, которые курируют игру в разных странах, не имеют права делать политические заявления", — говорит Дмитриев.
Комментарий спортивного обозревателя и колумниста Sputnik Олега Дмитриева слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Спортивный обозреватель и колумнист Sputnik Олег Дмитриев прокомментировал радио Sputnik Беларусь, как скажется результат референдума в Каталонии на игре грандов...
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