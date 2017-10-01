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Под знаменем эстелады — как голосовала Каталония

02.10.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября — в слезах, в стычках с полицейскими и ночным бдением у избирательных участков.

По последним данным, количество пострадавших в результате беспорядков в день проведения референдума о независимости Каталонии составило 893 человека. Правительство Каталонии обвинило Мадрид в неправомерных и жестоких действиях полиции, а также осудило применение резиновых пуль и слезоточивого газа для разгона людей.

Несмотря на то, что большая часть участков была под контролем полиции, по данным каталонских властей, за отделение региона высказались 90% проголосовавших.

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Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из Каталонии, где в воскресенье проходил референдум о независимости испанской автономии.

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