В каких столичных магазинах и торговых центрах в октябре искать скидки

В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, в каких магазинах столицы в октябре ждать скидок от 5 до 50%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

К примеру, ЦУМ устроить распродажи 6 раз — 7, 12, 14, 21, 26 и 28 октября. В эти дни скидка на непродовольственные товары составит 20%.

Где искать скидки Где Когда в сентябре скидки Размер и условия скидки ЦУМ 7, 12, 14, 21, 26, 28 20% на непродовольственные товары; 5% на продовольственные товары Универмаг «Беларусь» 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 22% для обладателей дисконтной карты 3, 10, 17, 24, 31 20% для всех покупателей ГУМ 13, 14, 20, 21 22% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары для обладателей дисконтной карты 5, 12, 19 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для всех покупателей 26, 28 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары ТД «На Немиге» каждую среду и субботу 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары «Кирмаш» каждую среду и пятницу, 9 сентября 20% «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг 15% на отдельные группы товаров ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду 15% 13 октября 17%. «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду 15% на отдельные группы товаров «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40) каждый вторник 15% на отдельные группы товаров «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг 15% ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 3, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 24, 31 15% «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) каждую среду 20% «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг 15% ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 6 по 25 15% на отдельные группы товаров ТЦ «Столица» 21 и 22 5−50%