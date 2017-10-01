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В каких столичных магазинах и торговых центрах в октябре искать скидки
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В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, в каких магазинах столицы в октябре ждать скидок от 5 до 50%.
К примеру, ЦУМ устроить распродажи 6 раз — 7, 12, 14, 21, 26 и 28 октября. В эти дни скидка на непродовольственные товары составит 20%.
|Где искать скидки
|Где
|Когда в сентябре скидки
|Размер и условия скидки
|ЦУМ
|
7, 12, 14, 21, 26, 28
|
20% на непродовольственные товары; 5% на продовольственные товары
|
Универмаг «Беларусь»
|
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21
|
22% для обладателей дисконтной карты
|
3, 10, 17, 24, 31
|20% для всех покупателей
|ГУМ
|
13, 14, 20, 21
|
22% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары для обладателей дисконтной карты
|
5, 12, 19
|
20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для всех покупателей
|
26, 28
|
22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|ТД «На Немиге»
|
каждую среду и субботу
|
20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|«Кирмаш»
|
каждую среду и пятницу, 9 сентября
|20%
|
«Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|
каждый четверг
|
15% на отдельные группы товаров
|
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|
каждую среду
|
15%
|
13 октября
|
17%.
|«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|
каждую среду
|
15% на отдельные группы товаров
|«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)
|
каждый вторник
|
15% на отдельные группы товаров
|
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг
|15%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|
3, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 24, 31
|15%
|«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)
|каждую среду
|20%
|
«Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг
|15%
|
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|
с 6 по 25
|
15% на отдельные группы товаров
|ТЦ «Столица»
|
21 и 22
|5−50%
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В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, в каких магазинах столицы в октябре ждать скидок от 5 до 50%.
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