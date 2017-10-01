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В каких столичных магазинах и торговых центрах в октябре искать скидки

02.10.2017 13:08 — Разное | Tut.by  
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В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, в каких магазинах столицы в октябре ждать скидок от 5 до 50%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

К примеру, ЦУМ устроить распродажи 6 раз — 7, 12, 14, 21, 26 и 28 октября. В эти дни скидка на непродовольственные товары составит 20%.

Где искать скидки
Где Когда в сентябре скидки Размер и условия скидки
ЦУМ

7, 12, 14, 21, 26, 28

20% на непродовольственные товары; 5% на продовольственные товары

Универмаг «Беларусь»

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21

22% для обладателей дисконтной карты

3, 10, 17, 24, 31

 20% для всех покупателей
ГУМ

13, 14, 20, 21

22% на непродовольственные товары, 7% на продовольственные товары для обладателей дисконтной карты

5, 12, 19

20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары для всех покупателей

26, 28

22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
ТД «На Немиге»

каждую среду и субботу

20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
«Кирмаш»

каждую среду и пятницу, 9 сентября

 20%

«Северянка» (ул. Ангарская, 38)

каждый четверг

15% на отдельные группы товаров

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

каждую среду

15%

13 октября

17%.
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)

каждую среду

15% на отдельные группы товаров
«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)

каждый вторник

15% на отдельные группы товаров

«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)

 каждый четверг 15%
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

3, 6, 7, 8, 10, 17, 21, 22, 24, 31

 15%
«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) каждую среду 20%

«Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)

 каждую среду, четверг 15%

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)

с 6 по 25

15% на отдельные группы товаров
ТЦ «Столица»

21 и 22

 5−50%

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В главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома рассказали, в каких магазинах столицы в октябре ждать скидок от 5 до 50%.

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