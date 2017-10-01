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В Беларуси выработают единые подходы для въезда иностранцев на территорию Союзного государства
02.10.2017 13:13 — Разное | Ежедневник
Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства. Возглавил ее группу первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко.
Рабочей группе поручено подготовить технические требования и варианты создания канала передачи данных о визах (выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых), видах на жительство, разрешениях на временное проживание и иных разрешениях на въезд, выезд и пребывание в соответствии с проектом Соглашения о взаимном признании виз, определить систему защиты такой информации. Также поручено организовать взаимодействие с российской стороной для решения этих вопросов, а также других вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о создании Союзного государства и выработать регламент прохождения передаваемых данных между заинтересованными государственными органами Беларуси.
При необходимости рабочая группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству.
О результатах проведенной работы рабочей группе необходимо информировать правительство до 1 ноября 2017 года.
Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы поручено Министерству связи и информатизации.
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Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с въездом иностранных граждан на территорию Союзного государства....
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