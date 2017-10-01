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"Ислочь" намерена отсудить у обвиняемых в "договорняках" футболистов более 100 000$
Футбольный клуб «Ислочь» подал в суд Первомайского района иск о взыскании с четырех фигурантов дела о договорных матчах 233 000 рублей.
Напомним, что после обнародования информации о том, что матч между «Ислочью» и брестским «Динамо» носил договорной характер, клуб лишился титульного спонсора.
Клуб подал иск о возмещении утерянной выгоды к Владимиру Маковскому, Александру Тишкевичу, Андрею Порываеву и Александру Лебедеву.
Впрочем, суд отклонил этот иск, так как в деле не упоминается о финансовых потерях «Ислочи». В то же время судья отметил, что клуб может подать иск отдельно.
Напомним, что по версии обвинения, эта четверка получила за обеспечение необходимого результата (проигрыш «Ислочи» в первом тайме) по одной тысячи долларов.
Также суд отклонил ходатайство адвоката обвиняемого в организации договорных матчах Ярослава Лемика об освобождении от уголовной ответственности. В то же время, по просьбе прокурора к делу приобщена информация о дисквалификации Лемика Украинской федерацией басетбола за попытку подкупа молодежной сборной.
Прения сторон было решено перенести на четверг по просьбе обвинения. Судья объяснил, что это связано с тем, что подобное дело рассматривается в Беларуси впервые.
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Футбольный клуб "Ислочь" подал в суд Первомайского района иск о взыскании с четырех фигурантов дела о договорных матчах 233 000 рублей.
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