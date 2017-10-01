События в Каталонии: девальвация демократии

Референдум о независимости Каталонии — очень спорный вопрос с точки зрения международного права. С одной стороны, речь идет о праве нации на самоопределение, с другой — о сохранении территориальной целостности государства. Поэтому в первом случае действия испанского спецназа можно расценивать как "кровавый режим", а во втором — как "операцию по восстановлению конституционного порядка". Другое дело, что каталонская ситуация высветила всю казуистику современной системы международного права, в том числе в странах, не просто гордо именующихся "демократиями", но и назначивших себя на роль учителей и контроллеров в отношении всего остального мира.



© REUTERS/ SUSANA VERA Под знаменем эстелады — как голосовала Каталония 15

Казуистика международного права

Находясь в Беларуси, было весьма интересно следить за сообщениями западной прессы, в том числе зарубежных хабов, существующих в отечественном информационном пространстве. Исходя из новостной ленты, было очевидно, что однозначного отношения к событиям в Испании со стороны евроатлантического истеблишмента нет и указаний освещать тему в нужном ключе из центральных офисов просто не поступает. Поэтому белорусской либеральной и "национально-мыслящей" публике так никто и не смог разъяснить: каталонцы — это кто? Сепаратисты? Борцы за свободу? Приложил ли Кремль руку к разрушению одной из ведущих стран ЕС или, наоборот, агенты Москвы в испанском правительстве давят национально-освободительное движение каталонского народа?

Ведь раньше акценты расставлялись просто: в Косово или в Чечне были "солдаты независимости", в Сирии и Ливии — "демократическая оппозиция", а, скажем, в Донбассе — "боевики и террористы", в Крыму — "российская оккупация". Вспомним, что когда распадалась Югославия, то парад суверенитетов не только приветствовался, но получал прямую поддержку ЕС, в том числе его флагмана — Германии, но сейчас та же немецкая пресса (газета "Zeit") пишет, что "Хорватии было можно", а Каталонии почему-то "нельзя". На самом деле это свидетельствует лишь об одном: так называемая "западная демократия" — фасад и ширма, за которой правит бал политическая целесообразность. На распаде Югославии можно было неплохо заработать и уничтожить сильного экономического конкурента, а вот распад Испании станет скорее проблемой, чем выигрышем. Ведь помимо чисто национальных аспектов, основной вопрос, волнующий промышленно развитую Каталонию, это необходимость перечисления налогов в центральный бюджет, то есть многие каталонцы убеждены, что "кормят Испанию".



© AP/ Santi Palacios Референдум в Каталонии: спрятали урны и играли в домино

Вообще вопрос "Кто кого кормит?" в свое время погубил Советский Союз, и его разрушительную силу прекрасно понимают в руководстве многонационального ЕС. Тот же британский "брексит" во многом был вызван нежеланием жителей Королевства "кормить" менее развитые страны Европейского Союза. При этом последствия от выхода Великобритании для ЕС на самом деле будут колоссальными и станут заметны уже в ближайшие несколько лет. Кроме того, каталонский пример может привести к выходу из состава Испании других провинций, в первую очередь "страны басков", а также стать искрой, необходимой для пожара в иных странах Евросоюза. Например, в Италии путь каталонцев давно мечтают пройти немало жителей индустриального Севера, которые убеждены в том, что "содержат лентяев" на Юге страны. А ведь есть еще Южный Тироль, проблематика корсиканского сепаратизма во Франции и т.д.

Запад вновь девальвировал собственные ценности

Кроме того, обращает на себя внимание еще один аспект. Многие годы Запад пытался сформировать у всего остального мира, в том числе у населения бывшего СССР, своего рода комплекс неполноценности. На протяжении последних десятилетий нам настойчиво внушали мысль о том, что "демократии между собой не воюют", "в демократической стране такого быть не может" и т.д. Наиболее полно эта сегрегация была отражена в работах американского ученого Фрэнсиса Фукуямы, который объявил о наступлении "конца истории" в связи с победой либерализма в "развитых странах" и поделил планету на "исторический" и "постисторический" миры. И пока в постисторической части земного шара пели птички, люди осваивали достижения научно-технического прогресса, в историческом мире правили авторитарные режимы, их свергали цветные революции, а население периодически болело разными радикальными идеями.

Такой раздел мира на "цивилизованных" и "дикарей", которым необходимо окультуриваться, стал идеологическим оружием Запада в его экономической, военной и политической экспансии. Желая свергнуть неугодный режим в любой части мира, официальную власть страны-жертвы просто объявляли "недемократичной", а все попытки защищаться трактовались как "репрессии". Со временем это лицемерие и двойные стандарты стали понятны уже многим, однако кадры из Каталонии, где спецназ избивал стариков и подростков, стали очередным гвоздем в крышку гроба "демократических ценностей". Запад в который раз девальвировал собственные идейно-политические установки, которые, к сожалению, всегда были не более чем декларациями.

Это вовсе не значит, что миру нужно отказываться от идей демократии, верховенства закона, принципов, заложенных Всемирной декларацией прав человека, ведь очевидно, что это пока самое лучшее и благородное из всего того, что есть у человечества на настоящем этапе. Просто стоит откровенно признать, что политические круги, взявшие на себя роль жрецов и толкователей всех этих ценностей, как минимум не соответствуют столь высокому званию. Поэтому и демократия, и права человека из идеальной концепции устройства общества и государства постепенно превратились в фигуру речи, с помощью которой оправдывается однополярное мировое устройство и торжество крупного капитала. В этом процессе сама светлая цель — построение демократичного справедливого мироустройства, постепенно забывается, а словоблудие вокруг "прав человека" вызывает уже раздражение, иронию и нервозность. Притом, что, объективно говоря, демократическим идеалам не соответствует ни одно государство на планете, у "обвиняемых" нередко уважения к праву больше, чем у "прокуроров". За применение полицейской силы против митингующих Беларусь не раз подвергали обструкции Запада и вводили в отношении нашей страны санкции, однако никогда белорусская милиция не использовала против населения слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, как это принято в "демократическом" мире.