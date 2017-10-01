Дождались орнитологи: впервые в Беларусь залетела овсянка-крошка

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусские орнитологи впервые официально зафиксировали на территории страны появление овсянки-крошки, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

В Европе этот вид птиц во время миграционных перелетов встречается регулярно. В том числе у соседей — в Польше, Латвии, на Украине. Белорусские орнитологи давно ждали, когда крошка-овсянка прилетит в страну.

"Появление овсянки-крошки, которая летела в теплые страны на зимовку, зафиксировано на севере Беларуси", — сообщили Sputnik в понедельник в АПБ.

Ждали пеночку, а прилетела овсянка

Крохотная птичка, которая попала в сети орнитологов, окольцована и выпущена на волю, чтобы она смогла продолжить свой путь в дальние теплые страны.

АПБ приводит слова орнитолога Дениса Кителя, который обнаружил птичку: "Этой осенью я ждал другой новый для Беларуси вид — корольковую пеночку, но прилетела овсянка —крошка".

Орнитолог Китель не в первый раз является ньюс-мейкером и сообщает о редких залетных птицах, насекомых. Именно он зарегистрировал факт появление в Беларуси белки-летяги . Предыдущий раз белку-летягу видели в Беларуси почти 30 лет назад.

Рыжие щеки

Длина тела овсянки-крошки (Emberiza pusilla) составляет 13,5 сантиметров, а весит эта миниатюрная птичке примерно 15 граммов. Отличительный признак этого вида овсянковых — небольшой размер и рыжие щеки, Овсянки-крошки гнездится в тундре, на севере Европы. Летает зимовать в Непал, на восток Китая, Индию.