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Заплатил налоги и греши спокойно

02.10.2017 13:31 — Разное | Ежедневник  
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Заплатил налоги и греши спокойно

В Объединенных арабских эмиратах ввели "налог на грех", которым называют новые акцизы на табак, энергетики и на алкогольные напитки.

В ОАЭ с 1 октября увеличили вдвое акциз на табак и энергетические напитки, а налог на безалкогольные напитки - на 50%. В Эмиратах новые акцизы называют "налогом на грех", сообщает Arabian Business.

Незадолго до вступления в силу нововведений жители Объединенных Арабских Эмиратов ринулись в магазины, чтобы успеть приобрести товары, облагаемые "налогом на грех", по старым ценам. Между тем с начала 2018 года в Эмиратах будет введен НДС на товары и услуги в размере 5%. Эмираты вместе с Саудовской Аравией станут первыми странами региона, где появится НДС.

Предполагается, что позднее Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар последуют их примеру. Страны Персидского залива значительно пострадали от снижения цен на нефть и газ в последние годы. Были потрачены сотни миллиардов долларов из резервов на то, чтобы сдержать дефицит бюджетов, сейчас предпринимаются меры жесткой экономии. Предстоящее введение НДС аналитики из Deloitte называют "самыми захватывающими и драматическими изменениями в регионе со времен открытия здесь запасов нефти", пишет БЕЛТА.

 
 
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В Объединенных арабских эмиратах ввели "налог на грех", которым называют новые акцизы на табак, энергетики и на алкогольные напитки.

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