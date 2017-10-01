Из-за обрыва кабеля у некоторых абонентов МТС пропала связь

Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе мобильного интернета и голосовой связи в Гродненской и Минской областях. Оператор объяснил нарушение работы сети обрывом кабеля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

2 октября около 12.30 в социальных сетях начали появляться сообщения о проблемах со связью МТС. «У меня почему-то на двух симках интернет пропал, а дозвониться оператору не могу, ничего не слышно — шумы», — написал один из абонентов оператора.

«В Гродно, Гродненской области и в городе Молодечно возможны прерывания голосовых сервисов и сервисов передачи данных 3G/LTE. Рекомендуем абонентам перевести устройства в режим 2G, — говорится на сайте МТС.

Внештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. В данный момент предпринимаются все меры по восстановлению корректной работы сети в максимально короткие сроки. Мы приносим свои извинения за временные неудобства".

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