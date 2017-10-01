Лидер прошлой недели — комедийный шпионский фильм « Kingsman: Золотое кольцо » остается на первой строчке столичного проката. На втором месте « Оно »: картина все свои задачи уже выполнила и даже стала самым кассовым фильмом ужасов в истории, а заодно обновила парочку сентябрьских рекордов. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Kingsman превратился в своего рода франшизу — помимо серий комиксов и видеоигр, в ней заняли место два фильма. Первым был «Kingsman: Секретная служба», и он неплохо выступил в прокате — сборы составили свыше 400 млн долларов при 80-миллионном бюджете, а вторым стал « Kingsman: Золотое кольцо ». Сейчас в копилке сиквела экранизации комикса о британской суперсекретной службе 193 млн долларов (при 100-миллионном бюджете), что примерно в два раза меньше, чем было у первой части в 2015 году.

«Золотое кольцо» стартовало в прокате Минске с первого места, заработав за первые дни 115, 3 тыс. рублей. За вторую неделю проката фильм принес 80, 1 тыс. рублей.

Самый кассовый фильм ужасов в истории занимает вторую строчку проката. Это в Минске. А за последний уикенд «Оно» заработало 17,3 млн долларов и снова возглавило американский бокс-офис. Очередное возвращение Пеннивайза на экраны поставило пару рекордов (в том числе по лучшей стартовой выручке среди хорроров, победив «Паранормальное явление 3»).

Конечно, результат выходных не самый выдающийся — но, в конце концов, эта картина все свои задачи уже выполнила — сборы новой экранизации романа Стивена Кинга сейчас составляют 553,2 млн долларов, она давно окупила свой бюджет в 35 млн долларов. А за эти выходные в Минске «Оно» заработало еще 36, 4 тыс. рублей.





Если вы еще не видели, жуткий танец клоуна из «Оно» стал мемом .

На третьем месте экранизация одного из 15 романов Винса Флинна о Митче Рэппе — « Наемник » (American Assassin). Книга, значащаяся одиннадцатой в серии у писателя, является приквелом истории об агенте ЦРУ Митче Раппе, ведущем безжалостную охоту за террористами, и представляет персонажа еще молодым и неопытным. Наставником находящегося в начале пути героя выступает Стэн Херли (Китон), ветеран холодной войны, изо всех сил пытающийся сломать новичка.





Киноадаптация «Американского убийцы» уже несколько лет пробивается к зрителю. В 2012-м компания Lionsgate звала в проект Брюса Уиллиса в качестве воспитателя Раппа и готова была заплатить Крису Хемсворту гонорар в 10 миллионов долларов собственно за центральную роль в фильме, однако звезда «Мстителей» предпочла отказаться.

В Минске премьерный фильм прошлой недели собрал 13 тыс. рублей.

На четвертой строчке — анимационный « ЛЕГО: Ниндзяго Фильм ». Картина продолжает серию комедий — «ЛЕГО: Фильм», «ЛЕГО Бэтмен: Фильм» и, увы, не оправдывает ожиданий создателей франшизы. Общие сборы сейчас составляют всего 58,3 млн долларов — в несколько раз меньше, чем было у предыдущих фильмов («ЛЕГО: Фильм» собрал 469 млн долларов в 2014-м, а «ЛЕГО Фильм: Бэтмен» — 312 млн долларов в начале 2017-го).

Мультфильмы этой серии традиционно стоят недорого — «Ниндзяго» обошлись в 70 млн долларов, но даже его окупить будет сложно. В Минска картина собрала еще 12,3 тыс. рублей.

Замыкает пятерку лучших премьерный фильм « Любовь в городе ангелов ». По сюжету в Лос-Анджелесе встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. Будет ли у этих отношений продолжение? Узнаем в кино.

Картина добавила к сборам в Минске 8,3 тыс. рублей.

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