|
Комедийный шпионский фильм "Kingsman" держит лидерство в прокате Минска
Лидер прошлой недели — комедийный шпионский фильм «
Kingsman превратился в своего рода франшизу — помимо серий комиксов и видеоигр, в ней заняли место два фильма. Первым был «Kingsman: Секретная служба», и он неплохо выступил в прокате — сборы составили свыше 400 млн долларов при 80-миллионном бюджете, а вторым стал «
«Золотое кольцо» стартовало в прокате Минске с первого места, заработав за первые дни 115, 3 тыс. рублей. За вторую неделю проката фильм принес 80, 1 тыс. рублей.
Самый кассовый фильм ужасов в истории занимает вторую строчку проката. Это в Минске. А за последний уикенд
Конечно, результат выходных не самый выдающийся — но, в конце концов, эта картина все свои задачи уже выполнила — сборы новой экранизации романа Стивена Кинга сейчас составляют 553,2 млн долларов, она давно окупила свой бюджет в 35 млн долларов. А за эти выходные в Минске «Оно» заработало еще 36, 4 тыс. рублей.
Если вы еще не видели, жуткий танец клоуна из «Оно»
На третьем месте экранизация одного из 15 романов Винса Флинна о Митче Рэппе — «
Киноадаптация «Американского убийцы» уже несколько лет пробивается к зрителю. В 2012-м компания Lionsgate звала в проект Брюса Уиллиса в качестве воспитателя Раппа и готова была заплатить Крису Хемсворту гонорар в 10 миллионов долларов собственно за центральную роль в фильме, однако звезда «Мстителей» предпочла отказаться.
В Минске премьерный фильм прошлой недели собрал 13 тыс. рублей.
На четвертой строчке — анимационный «
Мультфильмы этой серии традиционно стоят недорого — «Ниндзяго» обошлись в 70 млн долларов, но даже его окупить будет сложно. В Минска картина собрала еще 12,3 тыс. рублей.
Замыкает пятерку лучших премьерный фильм «
Картина добавила к сборам в Минске 8,3 тыс. рублей.
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер прошлой недели - комедийный шпионский фильм "Kingsman: Золотое кольцо" остается на первой строчке столичного проката.
|
Архив (Разное)
Комментарии