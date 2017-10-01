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СК о домашних родах в Березино: погибшие дети родились живыми

02.10.2017 14:04 — Разное | БДГ  
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Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям, сообщают в СК Беларуси.

Напомним, 29 сентября СК сообщил о том, что в Березино в свой квартире была обнаружена женщина в тяжелом состоянии, врачи выявили у нее следы недавней родовой деятельности. Через некоторое время роженица скончалась, а в квартире следственно-оперативная группа обнаружила двух новорожденных девочек без признаков жизни.

В результате проведения экспертизы предварительно установлено, что младенцы родились живыми, точную причину их смерти сообщат специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

В настоящее время ведутся следственные и процессуальные действия, выясняется поведение женщины, изучаются материалы, касающиеся данного дела. В дальнейшем будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, смерть в Березино - второй случай летального исхода за последнее время, когда рожениц не встала на учет и отказывалась от госпитализации.

В Витебске 7 сентября суд вынес приговор женщине, которая рожала дома, в результате чего ребенок погиб.

На заседании Палаты представителей Беларуси депутат Анатолий Дашко заявил, что домашние роды необходимо запретить на законодательном уровне в связи с участившимися трагическими случаями домашних родов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям.

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