СК о домашних родах в Березино: погибшие дети родились живыми

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям, сообщают в СК Беларуси .

Напомним, 29 сентября СК сообщил о том, что в Березино в свой квартире была обнаружена женщина в тяжелом состоянии, врачи выявили у нее следы недавней родовой деятельности. Через некоторое время роженица скончалась, а в квартире следственно-оперативная группа обнаружила двух новорожденных девочек без признаков жизни.

В результате проведения экспертизы предварительно установлено, что младенцы родились живыми, точную причину их смерти сообщат специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

В настоящее время ведутся следственные и процессуальные действия, выясняется поведение женщины, изучаются материалы, касающиеся данного дела. В дальнейшем будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, смерть в Березино - второй случай летального исхода за последнее время, когда рожениц не встала на учет и отказывалась от госпитализации.

В Витебске 7 сентября суд вынес приговор женщине, которая рожала дома, в результате чего ребенок погиб.