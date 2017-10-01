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СК о домашних родах в Березино: погибшие дети родились живыми
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям, сообщают в
Напомним, 29 сентября СК сообщил о том, что в Березино в свой квартире была обнаружена женщина в тяжелом состоянии, врачи выявили у нее следы недавней родовой деятельности. Через некоторое время роженица скончалась, а в квартире следственно-оперативная группа
В результате проведения экспертизы предварительно установлено, что младенцы родились живыми, точную причину их смерти сообщат специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
В настоящее время ведутся следственные и процессуальные действия, выясняется поведение женщины, изучаются материалы, касающиеся данного дела. В дальнейшем будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, смерть в Березино - второй случай летального исхода за последнее время, когда рожениц не встала на учет и отказывалась от госпитализации.
В Витебске 7 сентября суд вынес
На заседании Палаты представителей Беларуси депутат Анатолий Дашко
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Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям.
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