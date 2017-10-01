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Поступили в продажу билеты на матч Лиги Европы БАТЭ - "Кельн"
Поступили в продажу билеты на следующий матч БАТЭ в рамках группового раунда Лиги Европы. Соперником борисовчан станет немецкий «Кельн». Матч пройдет на «Борисов-Арене» 19 октября и начнется в 20.00.
Билеты уже можно приобрести в Борисове и Минске по следующим адресам:
«Борисов-Арена» (ул. Гагарина, 119):
понедельник, 2 октября, — 10.00−17.00 (в кассах, обед 13.00−13.30);
вторник — суббота, 3−7 октября, — 10.00−18.00 (в фан-шопе);
воскресенье, 8 октября, — выходной.
Офис Ticketpro в Минске (пр-кт Машерова, 25, холл 1-го этажа):
понедельник — пятница, 2−6 октября, — 10.00−19.00;
суббота — воскресенье, 7−8 октября, — выходные.
Ограничение по продаже в одни руки — два билета.
Стоимость билетов, распределение секторов по ценовым категориям и другую полезную для каждого покупателя информацию можно узнать благодаря «Положению о приобретении и пользовании билетами на домашние матчи ФК БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы УЕФА-2017/18».
Напомним, борисовчане с одним баллом идут на третьем месте в группе, у немецкого клуба очков нет.
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Напомним, борисовчане с одним баллом идут на третьем месте в группе, у немецкого клуба очков нет.
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