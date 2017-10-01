Поступили в продажу билеты на следующий матч БАТЭ в рамках группового раунда Лиги Европы. Соперником борисовчан станет немецкий «Кельн». Матч пройдет на «Борисов-Арене» 19 октября и начнется в 20.00.



БАТЭ в Лиге Европы один матч сыграл вничью, а один проиграл. Домашняя игра с «козлами» очень важна с турнирной точки зрения. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Билеты уже можно приобрести в Борисове и Минске по следующим адресам:

«Борисов-Арена» (ул. Гагарина, 119):

понедельник, 2 октября, — 10.00−17.00 (в кассах, обед 13.00−13.30);

вторник — суббота, 3−7 октября, — 10.00−18.00 (в фан-шопе);

воскресенье, 8 октября, — выходной.

Офис Ticketpro в Минске (пр-кт Машерова, 25, холл 1-го этажа):

понедельник — пятница, 2−6 октября, — 10.00−19.00;

суббота — воскресенье, 7−8 октября, — выходные.

Ограничение по продаже в одни руки — два билета.

Стоимость билетов, распределение секторов по ценовым категориям и другую полезную для каждого покупателя информацию можно узнать благодаря «Положению о приобретении и пользовании билетами на домашние матчи ФК БАТЭ в групповом раунде Лиги Европы УЕФА-2017/18».

Напомним, борисовчане с одним баллом идут на третьем месте в группе, у немецкого клуба очков нет.