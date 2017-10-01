На содержание и развитие местных дорог в Беларуси будут направлять больше бюджетных денег. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Добрынина, передает БЕЛТА .

В частности, Людмила Добрынина обратила внимание, что в межсессионный период депутаты Палаты представителей активно работали над пакетом бюджетных законопроектов на 2018 год, участвовали в формировании бюджета, вносили свои предложения. Отдельные из данных предложений учтены. Людмила Добрынина уточнила, что это, например, касается распределения средств дорожного фонда. Финансирование должно направляться не только на текущий ремонт местных автомобильных дорог, но и улиц, которые являются продолжением таких дорог. Это означает, что будет направляться больше денежных средств на содержание и развитие местных дорог, пояснила парламентарий.

По ее словам, на этот вопрос неоднократно обращали внимание избиратели в округах. В свою очередь депутаты поработали над его решением совместно с правительством и отраслевыми министерствами.

В целом Людмила Добрынина рассказала, что бюджет на 2018 год будет сбалансированным, глобальных изменений в налоговом законодательстве не предусмотрено, налоговая нагрузка на экономику не увеличивается. Кроме того, она отметила, что бюджетный пакет формируется в условиях, когда белорусская экономика показывает определенное развитие, а макроэкономические показатели меняются в лучшую сторону. «Это свидетельствует, что наполняемость бюджета будет осуществляться за счет развития нашей экономики», — заметила председатель постоянной комиссии.

Как сообщалось, в ходе подготовки бюджетного пакета на 2018 год в Палате представителей планируется провести «нулевое чтение» с приглашением премьер-министра, где детально будут обсуждены все принципиальные моменты. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко ранее сообщал, что такое «нулевое чтение» по договоренности с Андреем Кобяковым планируется провести во второй половине октября.